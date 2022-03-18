【保就業2022】僱主可獲發3個月僱員工資補貼　高薪僱員及連鎖超市藥房被剔除

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（18日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括勞工及福利局局長羅致光，料將交代新冠疫情下的就業情況及就業支援。

當局將推出新一輪保就業計劃，林鄭月娥指，當局正聽取商會及僱主的工會的意見，並向它們講介計劃的內容，將向財務委員會申請撥款。支援第五波疫情直接或間接影響的行業，尤其是中小企； 設受惠僱員工資上限；剔除不受疫情影響的企業如大型超市及物業管理公司不受惠；要求工資補貼必須使用在僱員上。

當局會參考強積金戶口等發放津貼，僱主可獲發3個月僱員工資補貼，涵蓋時間是2022年5至7月。

月入低於3萬元僱員受惠，全職僱員劃一每月獲8000補助

與2020年不同，當時按僱員薪金的一半為津貼額，9000元為上限，但之後發現普遍的受惠金額是7800元

僱主可提供獲資助僱員人數，初步建議參考上一次保就業計劃設立上限，例如一間公司上次受惠僱員是1000名，等同今次受惠僱員的上限

考慮是否規定大型僱主的受助僱員人數不可超越劃一的上限

僱主3個月資助期內，聘用不少於它提出申請，並獲得批准的獲資助僱員數目，僱主從政府中取得8000元補貼一定要用僱員身上

即使疫情嚴重，不是每個行業受影響，剔除部分行業，包括公營機構、受政府資助的機構、及沒受疫情影響的大型藥房、銀行、金融機構、電訊商、速遞派送公司

65歲以上僱員均受惠

目標4月內接受申請

粗略估計110萬至130萬僱員，資助額260億至310億

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記者：陳麗娜