【星級豪宅】暖男爸爸吳尊汶萊豪宅曝光　家設滑水道泳池＋網球場＋籃球場

▲ 吳尊汶萊豪宅曝光。

「汶萊王子」吳尊上年帶家人一同飛到內地，一邊拍綜藝節目，一邊帶着妻兒到處遊玩，期間更一度傳出他們要移居上海，打算為兒女找當地學校讀書等消息。

不過事隔三個月後，原來上月他們已舉家返回家鄉汶萊，日前吳尊更在社交平台分享隔離時的照片，並透露汶萊疫情嚴重，一天已突破4千宗確診，故一家四口聚在一起30天。

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隔離生活很歎

吳尊笑言：「吳家唯一的樂趣是運動達人，美食烹飪達人。」從他分享的照片可見包括吃喝玩樂，他更化身大廚為家人弄牛扒、女兒NeiNei則烤蛋糕和兒子Max則弄黑糖珍珠，認真各有各忙，加上他家中有巨型廚房煮飯，難怪全家人都能炮製不同美食。

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豪宅內部設施曝光

除了享受美食外，他們一家四口在隔離時亦不忘做運動，當中豪宅內部設施曝光，令人嘩然，皆因有滑水道的泳池、籃球場、網球場、羽毛球場甚至有地方讓他們踏單車，認真厲害！

另外他們除玩樂外，NeiNei和Max亦都非常好學，他們亦有練寫中文字，相信吳尊更化身老師，教他們學好中文，果然是廿四孝好爸爸。

一班網民見他們的豪宅有如此多的設施認真「葡萄」，更指NeiNei和Max非常幸福，又笑指他們的隔離生活像是度假一樣，真的不是人人能夠擁有。

家族強勁

吳尊的爸爸是汶萊地產大亨，伯父更是汶萊十大富豪之一，所以吳尊的家當然是豪宅中的豪宅，其實吳尊的豪宅並非首次曝光，早時他在節見中展示其豪宅，見他住單層獨立大屋，亦有一個佔地很大的庭院，還有一個露天游泳池，從空中俯瞰更顯得寬敞。