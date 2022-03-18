【提早暑假】香港兒童國際電影節提前開鑼　4月網上24小時免費放映

▲ 香港兒童國際電影節 KIFF 2022 Online將於網上舉行。（KIFF提供）

學童提前在3、4月暑假，一眾學童和家長應該煩惱著如何安排「暑期」節目吧！香港兒童國際電影節 （KIFF）宣布原訂於7月舉辦的第六屆香港兒童國際電影節《KIFF 2022 Online》，將改於4月舉行。希望透過為兒童及青少年提供欣賞不同種類電影的機會，豐富他們對文化、藝術及創意媒體的了解，以及對世界的想像，從而培養其對電影的興趣。

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KIFF聯同技術及媒體夥伴MOVIE6，提供自家設立的免費網上串流服務，讓大眾安在家中觀看KIFF精心挑選的電影及短片，網上放映由4月10日至17日，為期8天，於www.hkmovie6.com內的香港兒童國際電影節專頁作免費限時放映，亦會以zoom視像形式舉行映後分享，歡迎家長看完電影後一起分享，也會請來有關嘉賓參與。

香港本土藝術家「鬈毛·西」與他筆下的「鬈毛」和一班怪獸朋友仔，更會與香港兒童國際電影節吉祥物Upmud成為KIFF 2022 Online 的 Upmud & Friends!

今年的開幕電影大家可能也有點印象，去年KIFF找來了跨越東西柏林的驚險旅程動畫電影《和你再見》， 好評如潮，可惜因為場地及時間關係未能加場，今年再次取得電影的網上播放權，並成為開幕電影。

而閉幕電影是香港出品，由鮑起靜、蔣祖曼、陳宇琛、黃梓樂、主演的香港電影《留聲》，故事講述兒童情緒問題，希望藉此喚醒家長對兒童情緒疾病關注。

此外，還有5部精彩爆笑又有教育意義短片，分別來自南韓的定格動畫《電池爸爸》；由奧斯卡金像影后Olivia Colman配音的英國動畫《超級蟲蟲》； 被瘋狂改版，顛覆童話世界的英國動畫《反叛的童謠》； 由WWF 製作關注本地中華白海豚的記錄短片；還有來自1991年蘇聯解體後的獨立國家「吉爾吉斯」短片，入選釜山國際電影節、芝加哥兒童國際電影節、台灣國際兒童影展等電影節的《吉爾吉斯的小畫家》，小男孩為了上學，可以去到幾盡？

記者：李越樺