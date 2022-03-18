【隔離設施】老人科醫生稱亞博館資源錯配　長者需要照顧多於醫療支援

▲ 港府在亞洲國際博覽館設立社區治療及隔離設施，第五波疫情下主要接收年紀較大的病人。（資料圖片）

港府在亞洲國際博覽館設立社區治療及隔離設施，第五波疫情下主要接收年紀較大的病人。正於亞博2號館工作的老人科專科醫生佘達明今日（18日）表示，現時2號館內的300多名長者醫療需要不多，他們更需要良好的照顧，認為當局將他們安排在亞博是資源錯配，如果安排回家或回院舍繼續隔離會更適當。

佘達明目前於亞博館2號館負責長者醫療程序，他今早於電台節目中表示，2號館300多名確診長者大部分都有慢性病，如腎衰退、曾中風、患心臟、要長期卧床；當中只有數人可自行進食。他指出，有關長者的醫療需要不多，對照顧上的需要更迫切，例如要照顧一日三餐餵食、處理排泄物及皮膚護理等。

佘達明說，孤獨無援的長者去到陌生地方，會感到驚慌，有部分長者甚至因此感失落，而不肯進食。他認為，現時當局安排沒有很大醫療需要的長者留在亞博，是嚴重的資源錯配：

亞博有嘅醫療設施係多於長者需要，但照顧方面係不符合他們需要；依家急症室好多病人輪候上病房，要等幾日，有啲需要病床、需要醫療就冇地方醫。因為醫院及亞博冇病床，流轉得慢。

他認為最理想是讓情況穩定的長者回家，讓家人可以一對一照顧，其次是安排他們回到院舍，讓熟悉的員工提供更好的護理，如出現醫療需要時，可派出醫生護士到院舍。他指出，照顧者做好防感染措施相信問題不大，即戴好口罩、勤洗手，處理排泄物更小心。

至於安排院舍員工到亞博協助照顧長者是否可行？佘達明說，確診長者來自於多間院舍，認為實際執行上有很多困難。

選委會立法會議員江玉歡就說，近日接獲不少求助個案，與家屬未能聯繫在亞博的家人有關，部分個案指出，家屬情況轉差獲安排轉院，但家屬之後就未能再聯絡到他們。她說，希望各部門可以更好地溝通，讓家屬知道可以如何找到轉院家人。

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記者：黃悅晴