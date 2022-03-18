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【紓困措施】政府刊憲延減收非住宅用戶水費及排污費　料25萬個非住宅用戶受惠

社會 11:19 2022/03/18

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（資料圖片）

政府今日（18日）表示，憲報刊登延長現行減收非住宅用戶的水費及排污費的紓困措施，措施為有關工商界提供支援，估計約25萬個非住宅用戶受惠。

當局指，措施會延長減收非住宅用戶由2022年4月1日至11月30日，共8個月內75%的水費及排污費，每張水費單所涵蓋的每個水錶兩項收費的寬減額上限分別為每月20,000元及12,500元。相關規例會在憲報刊登後的隨後一次立法會會議席上提交省覽，以進行先訂立後審議的程序。
 
有關延長減收非住宅用戶水費及排污費的措施估計會令政府在水費及排污費的收入分別減少約4.4億元和2.4億元。

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責任編輯：余思嵐

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