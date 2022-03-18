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【𠝹刀竊賊】游學修朱栢謙神還原𠝹刀劫案　棄劇本即興拍攝網民讚笑中有淚

娛樂 11:53 2022/03/18

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游學修跟朱栢謙神還原劫案，獲網民讚內容感動。

早前葵涌某食店發生𠝹刀賊劫案，被行劫的店員初哥稱已原諒賊人，更打算為對方求情，事件引來網民熱議。

游學修主理的YouTube頻道「試當真」日前上載一條《𠝹刀竊賊》的片段，由游學修跟朱栢謙神還原近日城中熱話「笨賊劫案」，他們於案發店舖取景拍攝，二人的演出神似之餘，故事亦有洋蔥位，令網民睇到好感動，連游學修也留言：「本來以為會趕走旦求爆笑的觀眾，然而出來的反應比我預期理想太多。」

【940920】試當真神還原《二月廿九》+《幻愛》經典場面　「天水圍劉俊謙」化身劉馬車

游學修跟朱栢謙重演「𠝹刀賊劫案」。

游學修跟朱栢謙分別飾演賊人和店員初哥，片段約長11分鐘，頭3分鐘為劫案經過，

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二人的衣著打扮跟足案件主角，連打劫一幕也模仿閉路電視鏡頭，當中朱栢謙擸起菜刀由店鋪跑出來高呼：「X你個老母，去咗邊度呀？」，可說極為神似。

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接來的故事亦幾感人，當中初哥教訓那賊人時說道：「別睇少人哋嘅同理心，呢個時勢，原諒得人就原諒。」其後更帶賊人返店舖，給了500元然後著他離開。

不少網民看罷也就感動到哭：「多謝，提醒我哋係有同理心」、「笑中有淚，結局感動」、「有洋蔥」。

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網民亦大讚兩位演員：「修爺同朱柏謙都好正! 久天長地果時睇兩位已經非常正! 不要低估別人的同理心! 非常感人的一句!」、「兩個都演得好自然好真，真係好想讚賞呢條片。」

而游學修於社交平台貼出跟店員初哥及朱栢謙的合照，昨日發帖文憶述當日拍攝點滴，他表示13日那天拍攝《140520》時不太順利，拍至早上6時才收工，醒來即跟朱栢謙商討《𠝹刀竊賊》，他表示棄掉劇本。

游學修以4小時完成短片拍攝。

【IT狗】Big Boss萬鈞建立AI王國　朱栢謙：最好的決定通常充滿可能性

他寫道：「我跟他講了故事方向，給他看了店員訪問，捉住我心目中的開場、結局、關鍵對白，現場即興試當真，最後4小時拍完，鬧交戲拍了2 take，出街用的是第1 take，因為是朱栢謙，我知道可以」

游學修續說若借不到原景或朱栢謙不想拍，他也不會拍攝此短片，他說：「今次靠著朱栢謙的力量，回歸人物，回歸戲劇，講個故事，本來以為會趕走旦求爆笑的觀眾

然而出來的反應比我預期理想太多。」他更稱慶幸觀眾留意到片段的細節，當中留言表稱找到了「滋陰人(知音人)」

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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