【守望相助】兒子染疫全家未能外出缺糧　港媽獲街坊連環送物資塞爆雪櫃

▲ 媽咪街坊連環送物資，港媽大讚「滿滿的愛」。

疫情嚴峻，人人自危，早前更有市民擔憂禁足，而在超級市場瘋狂搶購食物及日用品。然而人間始終有愛，有港媽在社交平台分享，指兩名兒子確診後，全家居家隔離，惟家中儲糧逐漸見底，所幸得到「媽咪街坊」仗義相助，有人幫忙買凍肉、生果、蔬菜、藥物，也有人幫忙向藥劑師及查詢。該名港媽更貼出雪櫃被食物塞滿的相片，「雪櫃裡裝的是滿滿的愛」。

疫情至今仍未顯著緩和，每日均有大量市民確診，要居家隔離。然而患難才能見真情，不少人都守望相助，協助不便外出的鄰里親友購買食物、藥品及日常物資。有一名育有兩子的媽媽，在FB群組「你食在元朗。我卻在大牌檔」分享，指兩子檢測呈陽性後，

雖然我都已經準備左一大堆食物係屋企，但始終有好多野用到食到先發現冇/唔夠。

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正當瀕臨斷糧之際，她認識的一群媽咪街坊，發動車輪式送物資，該港媽分享道：

在此多謝呢幾日申手比我的每一位街坊

多謝你，知我仔發燒怕我冇藥，飛去藥房幫我買藥的你

多謝你，知道我仔又痾又嘔，即刻車寶礦力比我的你

多謝你，知道細個隻高燒怕我冇藥冇維他命，即刻車比我的你

多謝你，擔心我仔想睇醫生冇人幫，幫我搵好哂d資訊的你

多謝你，知我擔心唔知點比藥2個仔，幫手問藥劑師的你

多謝你，知我喉嚨痛，又買唔到喉糖，同我分享你的喉糖

多謝你，幫我係red cow買凍肉，又借埋雪袋同冰比我的你

多謝你，一個女人仔幫我去豪記買左咁多水果

多謝你，係我唔出得街的時間，幫我去速遞度收貨的你

該港媽貼出家中雪櫃內，被各種雞蛋、火龍果、蔬菜、寶礦力、芝士等食物塞爆的照片，感激道：「雪櫃裡裝的是滿滿的愛」。她又指，還有許多人想要多謝，感嘆今次是「香港人自救，香港人加油！」她亦表示，「到你地需要我個日，我都一定會出現。」

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責任編輯：王明芳