【打擊罪行】青衣海關驗貨場檢約1020萬支疑私煙　市值約2800萬元

▲ （新聞處提供）

海關今日（18日）表示，在青衣海關驗貨場檢獲約1020萬支懷疑私煙，估計市值約2800萬元，應課稅值約1940萬元。

海關指透過風險評估，揀選及檢查一個從越南抵港並準備轉運至菲律賓、報稱載有塑膠桶的40呎貨櫃。經檢查後，在貨櫃內發現該批懷疑私煙。海關將繼續根據情報分析及風險評估，從源頭堵截私煙活動。



走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐