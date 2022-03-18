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【留家學習】區瑞強夥結他大師劉卓威網上教結他　足不出戶學彈名曲

娛樂 17:00 2022/03/18

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區瑞強劉卓威聯手教學。

資深歌手及音樂人「民歌王子」區瑞強（Albert）入行超過半世紀，曾為帶來不少經典民歌，而經常結他不離手的他近日將會與結他大師劉卓威（Jacky）合作舉辦網上結他彈唱課程。二人聯手希望將各自的技術及經驗帶給對結他及演唱有興趣的朋友。

Albert 表示，因近年疫情肆虐，香港及世界各地的各行各業均大受影響，表演及教學事業亦不例外。而是次結他彈唱課程將打破傳統教學模式，透過互聯網於ZOOM進行，希望學生們足不出戶的同時，也能於家中學習吉他及演唱技巧，繼續追尋自己的興趣及夢想。

而結他大師Jacky來頭不小，是香港著名結他演奏家，曾獲選為香港「青年夢想實踐家」。而被譽為「地表最強Fingerstyle結他大師」Tommy Emmanuel更曾公開稱讚Jacky的演奏為Impeccable（無懈可擊），更向傳媒極力推薦他的唱片。

Jacky表示今次十分榮幸能邀請到Albert一起合辦課程，更大讚Albert 資歷深厚，往往能用自己的經驗使教學更加立體，非常期待與他合作開班。而Albert 更提議日後舉辦明星結他課程，讓更多演藝圈朋友能聚首一堂，學習結他及交流演藝心得。

Jacky大讚Albert 資歷深厚。

二人更即席彈唱抗疫歌曲《盼終會團聚》，歌詞改編自區瑞強的經典歌曲《那天再重聚》，為大家發放正能量，希望疫情盡快退卻，早日迎來再與大家團聚的一天。

最新影片：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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區瑞強 歌手 Zoom

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