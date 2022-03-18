【喜劇之王】Joan Cornellà參照星爺《國產凌凌漆》出NFT　周星馳明天激罕網上對談

喜劇之王星爺周星馳（星爺）近年一直「神隱」，鮮有幕前演出，但其實他一直緊貼潮流。星爺即將於本周六（3月19日）在網上平台現身，進行「你問我答」回應網民的提問！

數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB與西班牙藝術家Joan Cornella於周三（3月16日）合作，推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornella 》，即受全球注目。

在此系列中，網民更發現其中一個傳奇NFT作品，竟驚現星爺《國產凌凌漆》的造型「現身」NFT，網民即指Joan Cornella絕對是星爺的重量級影迷。

事實，周星馳的確對這一年成投資熱話的NFT市場甚有興趣，而從沒有開設任何個人社交帳戶的星爺落實跟FWENCLUB的合作，引來不少影迷議論紛紛，期待喜劇之王加入NFT的元宇宙世界！

久未露面、從沒有開設任何個人社交帳戶的星爺將會首度登陸FWENCLUB Discord，將於3月19日（星期六）香港時間下午2時進入FWENCLUB Discord平台（discord.gg/fwenclub），破天荒與粉絲及社群進行其全球首次AMA（Ask Me Anything 你問我答），為FWENCLUB舉辦的首場AMA打響頭炮。

星爺神隱多年後 ，即與近期最新的廣播活動形式與FWENs互動 ，勢必引起其遍佈世界各地粉絲的哄動！

FWENCLUB Discord現時有23萬來自全球多個國家地區的會員，更是全亞洲最大的Discord Community。當中Discord AMA Ask Me Anything是供會員以語音廣播形式互動，並因系統設計所限只能容納1萬會員同時登入，屆時明日會吸引大量FWENs加入FWENCLUB Discord爭先搶入AMA，收聽星爺分享。

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而為讓更多粉絲可一同聆聽，FWENCLUB屆時會在YouTube同步直播，網民即日起預先登記成為FWENCLUB Discord的會員，並登入FWENCLUB Discord「amawaiting-room」頻道，可查閱AMA及YouTube直播詳情。

會員及粉絲亦歡迎在「amawaiting-room」頻道留下想向星爺提出的問題，將有機會被選中由星爺作答。

周星馳 X FWENCLUB DISCORD AMA 詳情：

日期：3月19日（星期六）香港時間下午2時正（AMA 將於下午1時50分後預先開放）

FWENCLUB Discord：discord.gg/fwenclub

YouTube同步直播：將於稍後公佈，敬請留意 FWENCLUB Discord 及 Instagram

登入 DISCORD AMA 步驟：

步驟一：先登記成為 FWENCLUB Discord 會員及完成認證，並登入 FWENCLUB Discord 「amawaiting-room」頻道留意 AMA 詳情（「amawaiting-room」頻道現己開放）

步驟二：AMA 將於明日（3月19日）約下午1時50分開放，會員請先登入 FWENCLUB Discord 「amawaiting-room」頻道等候通知。

AMA 收聽人數為上限 1 萬人，先到先得，未能成功進入 AMA 的會員，則可登入於「amawaiting-room」內公佈的 YouTube 連結收聽同步直播。如聽眾需要發問，只限於 AMA 時段於 Discord 「amawaiting-room」頻道留言互動。