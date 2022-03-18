  • 28°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【便宜莫貪】超級富豪結識灰姑娘的故事 顧紀筠：邊有咁大隻蛤乸隨街跳！

休閒消費 12:55 2022/03/18

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

超級富豪結識灰姑娘的故事，顧紀筠：邊有咁大隻蛤乸隨街跳！

Instagram上每天都有陌生人的來訊，或是私信。受過十多年前開始玩微信的教訓（因為開解網友、鼓勵別人，結果每天花大量時間，荒廢正事），我是不會去回覆的了，雖然時下吸粉就是生財工具，但理性告訴我，適可而止。

近來私信中，有一堆美男頭像的人給我傳信息，「Hello, Did anyone say anything about your eyes？」「我叫XX，希望可以認識一下！」「你好靚女啊！」……

言詞相當直接。

剛剛看完一套真人真事的紀錄片《Tinder大騙徒》，一個以色列籍的男子Simon Leviev（另還有很多化名），訛稱自己是鑽石公司的太子爺，向一眾面相姣好、卻背景平凡的女子下手。以超級豪華的生活模式：私人飛機、郵輪、華衣美服、吃喝玩樂，莫不令人咋舌！能以這種手段出現，平凡如被騙事主，除了灰姑娘的幸福降臨，還能有甚麼損失？！誰知道，Simon每次的豪華場景，其實均由另一個被騙的女子埋單。

最新影片:

女事主均為平凡人，本身沒甚麼資產，Simon卻可以用很多不同的藉口令被騙女子去為他借錢、碌爆卡等，騙徒的手法，真的層出不窮，前前後後，他透過Tinder認識數目不少的受害人，除了感情，騙去金錢估計超過千萬美元。

最初女士們也許是芳心寂寞，心態不過想多交個俊男聊聊天，豈料對方竟然派架飛機接你去第二個城市吃頓飯，簡直就是《Pretty Woman》的橋段了！未見過世面的女人，怎能不瘋掉？！

然而一句老話：「邊有咁大隻蛤乸隨街跳！」切記：便宜莫貪。

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

全文刊於《經濟日報》，原題為「交友平台的騙徒」

撰文 : 顧紀筠

相關文章

【Netflix紀錄片】《Tinder詐騙王》世紀渣男詐騙千萬美元入獄　5個月後甩身簽約進軍荷里活
19:02 2022/02/21
【Netflix紀錄片】《Tinder詐騙王》世紀渣男詐騙千萬美元入獄　5個月後甩身簽約進軍荷里活
【Tinder詐騙王】與模特兒女友齊受訪否認騙財　Simon自認正當商人：投資比特幣獲利
12:52 2022/02/28
【Tinder詐騙王】與模特兒女友齊受訪否認騙財　Simon自認正當商人：投資比特幣獲利

你可能感興趣

【Netflix紀錄片】《Tinder詐騙王》世紀渣男詐騙千萬美元入獄　5個月後甩身簽約進軍荷里活
19:02 2022/02/21
【Netflix紀錄片】《Tinder詐騙王》世紀渣男詐騙千萬美元入獄　5個月後甩身簽約進軍荷里活
【Tinder詐騙王】與模特兒女友齊受訪否認騙財　Simon自認正當商人：投資比特幣獲利
12:52 2022/02/28
【Tinder詐騙王】與模特兒女友齊受訪否認騙財　Simon自認正當商人：投資比特幣獲利
Netflix 顧紀筠

最高瀏覽

【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
11:25 2022/03/17
【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
14:03 2022/03/17
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　
12:46 2022/03/17
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　