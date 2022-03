【便宜莫貪】超級富豪結識灰姑娘的故事 顧紀筠：邊有咁大隻蛤乸隨街跳！

▲ 超級富豪結識灰姑娘的故事,顧紀筠:邊有咁大隻蛤乸隨街跳!

Instagram上每天都有陌生人的來訊,或是私信。受過十多年前開始玩微信的教訓(因為開解網友、鼓勵別人,結果每天花大量時間,荒廢正事),我是不會去回覆的了,雖然時下吸粉就是生財工具,但理性告訴我,適可而止。

近來私信中,有一堆美男頭像的人給我傳信息,「Hello, Did anyone say anything about your eyes?」「我叫XX,希望可以認識一下!」「你好靚女啊!」……

言詞相當直接。

剛剛看完一套真人真事的紀錄片《Tinder大騙徒》,一個以色列籍的男子Simon Leviev(另還有很多化名),訛稱自己是鑽石公司的太子爺,向一眾面相姣好、卻背景平凡的女子下手。以超級豪華的生活模式:私人飛機、郵輪、華衣美服、吃喝玩樂,莫不令人咋舌!能以這種手段出現,平凡如被騙事主,除了灰姑娘的幸福降臨,還能有甚麼損失?!誰知道,Simon每次的豪華場景,其實均由另一個被騙的女子埋單。

最新影片:

女事主均為平凡人,本身沒甚麼資產,Simon卻可以用很多不同的藉口令被騙女子去為他借錢、碌爆卡等,騙徒的手法,真的層出不窮,前前後後,他透過Tinder認識數目不少的受害人,除了感情,騙去金錢估計超過千萬美元。

最初女士們也許是芳心寂寞,心態不過想多交個俊男聊聊天,豈料對方竟然派架飛機接你去第二個城市吃頓飯,簡直就是《Pretty Woman》的橋段了!未見過世面的女人,怎能不瘋掉?!

然而一句老話:「邊有咁大隻蛤乸隨街跳!」切記:便宜莫貪。

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

全文刊於《經濟日報》,原題為「交友平台的騙徒」