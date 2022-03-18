【便宜莫貪】超級富豪結識灰姑娘的故事 顧紀筠：邊有咁大隻蛤乸隨街跳！

▲ 超級富豪結識灰姑娘的故事，顧紀筠：邊有咁大隻蛤乸隨街跳！

Instagram上每天都有陌生人的來訊，或是私信。受過十多年前開始玩微信的教訓（因為開解網友、鼓勵別人，結果每天花大量時間，荒廢正事），我是不會去回覆的了，雖然時下吸粉就是生財工具，但理性告訴我，適可而止。

近來私信中，有一堆美男頭像的人給我傳信息，「Hello, Did anyone say anything about your eyes？」「我叫XX，希望可以認識一下！」「你好靚女啊！」……

言詞相當直接。

剛剛看完一套真人真事的紀錄片《Tinder大騙徒》，一個以色列籍的男子Simon Leviev（另還有很多化名），訛稱自己是鑽石公司的太子爺，向一眾面相姣好、卻背景平凡的女子下手。以超級豪華的生活模式：私人飛機、郵輪、華衣美服、吃喝玩樂，莫不令人咋舌！能以這種手段出現，平凡如被騙事主，除了灰姑娘的幸福降臨，還能有甚麼損失？！誰知道，Simon每次的豪華場景，其實均由另一個被騙的女子埋單。

最新影片:

女事主均為平凡人，本身沒甚麼資產，Simon卻可以用很多不同的藉口令被騙女子去為他借錢、碌爆卡等，騙徒的手法，真的層出不窮，前前後後，他透過Tinder認識數目不少的受害人，除了感情，騙去金錢估計超過千萬美元。

最初女士們也許是芳心寂寞，心態不過想多交個俊男聊聊天，豈料對方竟然派架飛機接你去第二個城市吃頓飯，簡直就是《Pretty Woman》的橋段了！未見過世面的女人，怎能不瘋掉？！

然而一句老話：「邊有咁大隻蛤乸隨街跳！」切記：便宜莫貪。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「交友平台的騙徒」