【抗疫支援】AIA向社聯捐贈1,000萬　將向1萬名殘疾人士派發超市或餐廳現金券

▲ 捐款將用作向1萬名殘疾人士派發超市或餐廳現金券。（陳國峰攝）

第五波疫情持續，打擊各行各業，不少機構或組織為市民送暖。AIA 今日（18日）透過友邦慈善基金捐贈1,000萬予香港社會服務聯會，透過會員機構伙伴，向1萬名殘疾人士派發超市或餐廳現金券，資助他們購買膳食及日用品。

友邦香港及澳門首席執行官、友邦慈善基金董事馮偉昌表示，明白不少殘疾人士一直面對失業或就業不足的問題，而疫情更大大影響他們的生計，令他們的生活更為困難，希望透過派發超市或餐廳現金券，為殘疾人士提供適切及實質的支援，減輕他們在疫境下生活的壓力。

另外，AIA表示，因應疫情最新發展，進一步擴大合資格客戶住院保障特別賠償安排，將新增4個涵蓋的社區治療設施。

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記者：黃悅晴