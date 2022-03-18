【食用安全】基因改造水果或含致癌風險　專家教睇標籤揀甜橙

吃甜橙，識得揀要睇標籤密碼。網傳進口水果標籤上印有4位或5位的數字編碼，是內有玄機。有指「4」字開頭是代表基因改造，傳多吃基因改造水果可致不育，甚至有致癌風險。其實，這些數字是水果PLU碼（Price Look Up Codes，國際新鮮產品價格識別碼），用於識別水果種類、級別及種植資料。

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「Mr.Juicy 菓汁先生」曾稱，編碼是代表水果種類、級別及種植資料。4位編碼的水果，開首數字若是「3」或「4」，代表果樹採用傳統種植法，會使用農藥同化學肥料，食之前要先洗乾淨。而5位編碼的生果，如果開首數字是「9」，代表果樹採用有機種植，可直接食用。

至於5位編碼「8」字開首的生果，則代表基因改造。不過由於PLU制度屬自願參與，並無約束力。商戶可自訂編號制度，又或即使是基因改造水果，也不貼上「8」字標籤。

新奇士曾接受TOPick查詢時澄清，所有新奇士橙都採用傳統方法種植，並無進行基因改造。4位數字PLU碼是一般價格查詢代碼，以識別水果品種，及產品是否有機種植，並不包含基因改造或農藥使用的有關資訊，如「4013」顯示該產品為橙類，品種屬臍橙，「013」則表示體積較小。

而PLU是由美國新鮮產品商會旗下的國際新鮮產品聯盟管理，成員包括美國、澳洲、新西蘭、南美洲、歐洲、南非等地的商會。

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果欄專家教揀甜橙貼士

游炎記菓欄琪琪曾接受TOPick訪問時拆解甜橙標籤，她解釋，美國新奇士橙分兩季出產，每年5月至10月的「蜜篤橙」（Valencia）是夏季橙；11月至6月的冬季橙名為「石榴篤橙」又叫「臍橙」（Navel）。一般石榴篤橙較好食，因為橙需「禦寒」，故橙皮較厚，果肉會保留更多水份且味道香甜，且果內沒有核。

至於「黑牌橙」是季尾橙，每年3月尾至5月尾出產，會貼上黑色標籤，寫明是「LATE SEASON」。

琪琪續指，橙標籤上的號碼，是識別橙的大細。以石榴篤橙為例，4012是大碼橙（一箱48/56個）；3107是中碼橙（一箱72/88個）；4013是細碼橙（ 一箱113個）。當中「黑牌橙」以4012最受歡迎，體積大，甜度亦高。果欄的檔戶通常只出售4012的大碼石榴篤橙，無論是黑牌或藍牌，而超市則通常出售3107中碼橙。

Valencia 夏橙／蜜篤橙：

春夏季收成，皮薄多汁，較酸有橙味

4388：大碼橙，一箱48/56個

3108：中碼橙，一箱72/88個

4014：細碼橙， 一箱113個

Cara Cara 紅肉橙 （3110）：

屬於臍橙類別，每年在12月至4月供應，橙肉明顯比新奇士橙深色，但又不及血橙般深紅，且較甜。

血橙（4381）：

又名Blood Orange，每年約1月至4月供應，味道似西柚加橙味，肉色為紅色，香港較少供應。

食用基因改造水果風險

香港浸會大學生物學系教授黃港住曾表示，科學文獻認為，人類食用基因改造食物，對健康沒太大影響，但心理影響較大，但亦有部分研究反駁指會致癌。

他指，生產基因改造食物是令食物防菌防蟲、快高長大及提升營養價值，通過到FDA（美國食品藥物管理局）檢測，理論上是安全。他提醒，對食物敏感的人士，或要留意避免選擇基因改變的食物，因為外來基因可能是致敏源。

香港有機資源中心總監黃煥忠曾表示，基因改造水果是透過基因工程改變基因排列，從而製造出新品種。市場上可買到的基因改造食品，已經過多項安全測試，風險最低，長遠只對生態環境構成威脅。

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責任編輯：羅嘉欣