【疫下轉型】逆市下兩餸餐廳售$45半邊龍蝦　堂食餐廳轉型做韓式泰式兩餸飯

▲ 有不少餐廳轉型做兩餸飯。

兩餸飯近日掀起熱潮，有不少堂食餐廳轉型做兩餸飯，要成功突圍毫不容易！近日有網民發現有食肆推出$45龍蝦兩餸飯，另有食肆轉售韓式、泰式兩餸飯，大家買外賣又多了選擇！

龍蝦兩餸飯

▲ 大埔有兩餸飯售賣半邊龍蝦。（圖片來源：Facebook群組）

近日有網民於「香港兩餸飯關注組」發文指，大埔翠屏花園玲瓏巧點售半邊龍蝦，盛惠$45，新鮮出爐！更有不少人排隊購買等出爐，帖文一出，不少網民表示「漏夜去排隊」，「好抵食」。

地址：大埔安慈路3號翠屏花園地下13B號舖

電話：6162 2313

營業時間：星期一至日，11:00-21:00

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韓式兩餸飯

以為兩餸飯是港式小菜的專利？最近有韓國餐廳都加入兩餸飯行列，為位北角韓國餐廳韓味屋，迎日因疫情嚴重閉門兩星期，即至近日重開，轉型做韓式兩餸飯！

菜式包括炒粉絲、炒牛肉、韓式炒雜菜、魚仔乾、五花肉、醬煮排骨等等，韓式兩餸飯均配有前菜，雙餸飯只需$35，三餸配前菜$45，價錢貼地又親民！

地址：北角丹拿道60號地下D及E舖

電話：2264 6308

營業時間：星期二至日，11:30-00:00

泰式兩餸飯

▲ 泰式兩餸飯有多個泰國菜式選擇。（影片截圖）

除了韓式兩餸飯，還有位於荃灣的泰國餐廳，泰特色泰國菜都轉型做兩餸飯， 有網民表示餐廳大排長龍，等待約18分鍾才順利購買。菜式包括泰式炒茄子、泰式炒河、泰式椒鹽豆腐、泰式香芋豬扒、椒鹽大頭蝦、泰式燒雞扒及泰式炒肉碎等等。

網民指可以$45買三個淨餸，加$10還有冬陰功湯，菜式豐富，價錢親民。

地址：荃灣荃興徑5號

電話：2952 3339

營業時間：星期一至日，11:30-18:00

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責任編緝：羅嘉欣