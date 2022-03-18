【家族榮耀】羅嘉良大結局壓軸登場　與昔日拍檔張智霖再度同場

TVB劇集《家族榮耀》自播出以來收視理想，劇集將於今晚（3月18日）播出大結局。昨晚（3月17日）《家族榮耀》劇情講到當馬家眾人在商量如何回購股份之際，卻接獲世宏的死訊。

在《家族榮耀》大結局，羅嘉良（撈家）才壓軸出場，似乎是為劇集的續集鋪路？

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三叔羅家良登場

在今晚播出的《家族榮耀》大結局，飾演三叔馬世興的羅家良，更以型爆造型登場向Marco（張智霖飾）宣戰，因此被認定是有意埋下伏線。

其實由於《家族》叫好叫座，之前一直盛傳大有機會開拍續集，對於撈家在結局「閃現」，網民更紛紛期待其大有作為:「希望羅嘉良係第二輯男主角。」

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合演《射鵰英雄傳》

撈家與張智霖（Chilam）已不是首次合作，二人早於1994年主演劇集《射鵰英雄傳》。 Chilam飾演郭靖，羅嘉良則飾演楊康，按照小說中的角色設定，二人是義兄義弟的關係，真實年紀比Chilam年輕9年的撈家更要稱對方做大哥。

同劇的演員還有朱茵、關寶慧等，劇集是TVB第二部同名劇集，首播時每集平均收視達到32點，位列全年第三。

▲ 《射鵰英雄傳》

1996年《天地男兒》

直至1996年，撈家、Chilam再於65集長劇《天地男兒》合作，劇集講述香港豪門家族鬥爭、兩代恩怨恨仇、感情糾葛故事。 在其中一場戲，飾演警察的Chilam曾在洗手間向撈家下跪，要求他放過自己的女朋友。二人後來遇上槍戰，Chilam身中子彈，而撈家更頭部中槍。

劇集當年首播的平均收視30點、最高達到38點，是1996年TVB最高收視劇集第三位。

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撈家北上發展

現年58歲的撈家，在2009年跟內地演員蘇岩再婚，近年主力北上發展，頻頻接job賺錢。雖然太太蘇岩向來被指家底厚，夫婦跟女兒並居北京豪宅，不過他仍努力賺錢養家，更常接內地商演搵真銀！

近日撈家再度在內地接商演工作，有網民拍片分享當日情況，片中可見撈家穿著黑西裝在台上唱歌，之後有一位貴氣打扮女士上台，並跟撈家合唱。

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