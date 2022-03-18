【好人好事】探訪基層派發口罩玩具日用品　義工助孩子「提早暑假」留家抗疫

▲ 愛心二手站義工向基層派發口罩玩具日用品，助孩子留家抗疫。

第五波疫情未有緩和，學生現時已提早放暑假，留家抗疫未能Zoom學習，對於不少家庭來說可說是困獸鬥。愛心二手站義工關顧基層孩子的需要，日前將收集得來的口罩及日用物資轉贈有需要家庭，當中包括玩具，明白到「家庭沒有資源下，玩具是孩子的精神食糧」，一起居家抗疫。

▲ 小朋友獲得玩具。（圖片：愛心二手站FB）

關顧基層孩子

資深義工兼「愛心二手站」創辦人龔黃螢敏（Linda）結合環保、義賣、培訓及捐贈等多元概念，收集物品義賣，找義工幫忙外，也會聘請SEN者當店員，而收益再捐予教育機構。愛心二手站facebook專頁昨日（17日）發帖，分享了日前舉行了派發活動，支援綜援低收入家庭、露宿者等。部分物資獲香港創價幼稚園捐贈，並由露宿者文仔幫助分發。

疫情嚴峻下，孩子們長時間在家中，家庭沒有資源下，玩具是他們的精神食糧。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

從帖文多張相片所見，露宿者義工文仔等人在愛心二手站臨時舖幫忙整理物品，當中有大量成人和兒童口罩，另有很多全新的卡通袋、衣服日用品等。義工探訪家庭送上物資，當中有名男孩開心地拿著機械人玩耍。

最新影片：

免費飯贈長者基層

除了派發抗疫及日用物資外，愛心二手站有派發免費飯活動，現時星期一及三都會派飯，像日前勵進生命基金會送出100盒嘉美雞及兩餸瓜菜飯盒，在半小時內派發所有飯盒，不少長者受惠。

可是有關派飯活動遇難關，因位於深水埗的愛心二手站租金已經沒有贊助商支持，只能寬限今個3月份，活動隨時停止。Linda希望有善心人協助營運與派飯助民生，期望大家伸出援手資助，召集善心人士、機構公司合作支持購愛心飯盒。此外，她召募義工派飯，逢星期一、三每次需約2至3位義工，每次約2小時。Linda有感：

我們學會在困境中前進，從憂慮中收集力量。因有你們同行！我們會努力做！加油！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

以上慈善活動所收取的捐款扣除開支後，全數送贈給「香港華德福教育基金會瑪利亞書院」，用以推動環保、支援SEN學生、為弱勢及殘疾人士提供工作體驗。 了解詳情【按此】

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰顏紫燕