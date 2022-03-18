  • 28°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】蘇韻姿戲內外是學霸　父母離異來港追夢苦學廣東話成功入屋

教育 13:07 2022/03/18

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

蘇韻姿戲內戲外都是學霸。

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》昨日（17日）劇情講述由蘇韻姿飾演的熊心如擺放水晶陣，催旺愛情運，熊心如異性緣即時提升不少，爸爸熊樹根（劉丹飾）見到熊心如與多人約會，非常生氣，逐扔掉水晶陣。

但後來被姐姐熊若水（呂慧儀飾）、熊尚善（滕麗名飾）發現她只是因為熊心如為了論文主題才與多人玩虛擬實境遊戲，搞出個大烏龍。

最新推片推介:

戲內蘇韻姿為了論文主題而進行「多人約會」，戲外蘇韻姿都是認真的學生，更是學霸港姐，現年28歲的蘇韻姿在加拿大多倫多長大，自小活潑好動，表演欲強，而且興趣廣泛，曾學過中國舞、鋼琴、小提琴、單簧管、芭蕾舞、爵士舞、甚至話劇和默劇，會講法文。

她從小就在加拿大接受教育，未有在香港讀過書，所以對廣東話認識近乎零，直至到2016年返港參選港姐，都只是識「上」、「下」及自己個名，後來要參演在處境劇《愛回家》，但中文程度太差，因而經常NG，一度壓力大而爆喊，最後她將中文劇本拼上拼音，死記硬背，並在同劇演員協助下，終於完成拍攝並成功入屋，現在中文已經大有進步！

主修皇牌學科

蘇韻姿畢業於加拿大傳統四大校之一的皇后大學（Queen's University），皇后大學被公認為是加拿大頂尖學府之一，有超過150年歷史，在世界大學中最佳排名88位，曾獲多個國際性學術獎，而其實生物、醫學、商業、藝術等學科更是名聲遠播，蘇韻姿主修戲劇副修音樂，更是該校的皇牌學科。

副修音樂的蘇韻姿曾參加拿大新時代電視《星秀動全城 Vocalibre 2015》歌唱比賽中獲得亞軍，她也曾在抖音上載演唱《可惜我是水瓶座》，獲網民大讚唱功媲美楊千嬅。

雖然蘇韻姿在加國接受良好的教育，但家庭環境有點複雜，於加拿大賭場做經理蘇爸爸風流成性，與第三者誕下一子，並交由蘇韻姿媽媽撫養，最後更因多次出軌而離婚，不過蘇韻姿與兄弟姐妹相處融洽，她不時上載家庭照到社交網。

    點擊圖片放大
    +18
    +17

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:陳麗薇

相關文章

【開心速遞】《愛回家》再玩二創惡搞神劇《魷魚遊戲》　「456成奇勳」驚喜現身網民大讚好笑
11:35 2021/12/15
【開心速遞】《愛回家》再玩二創惡搞神劇《魷魚遊戲》　「456成奇勳」驚喜現身網民大讚好笑
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
19:29 2021/12/30
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
【萬千星輝頒獎禮】林淑敏許家傑奪電視拍檔獎　大小姐送水輝歸功《愛回家》團隊
13:15 2022/01/03
【萬千星輝頒獎禮】林淑敏許家傑奪電視拍檔獎　大小姐送水輝歸功《愛回家》團隊

你可能感興趣

【開心速遞】《愛回家》再玩二創惡搞神劇《魷魚遊戲》　「456成奇勳」驚喜現身網民大讚好笑
11:35 2021/12/15
【開心速遞】《愛回家》再玩二創惡搞神劇《魷魚遊戲》　「456成奇勳」驚喜現身網民大讚好笑
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
19:29 2021/12/30
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
【萬千星輝頒獎禮】林淑敏許家傑奪電視拍檔獎　大小姐送水輝歸功《愛回家》團隊
13:15 2022/01/03
【萬千星輝頒獎禮】林淑敏許家傑奪電視拍檔獎　大小姐送水輝歸功《愛回家》團隊
育兒心得 香港小姐 開心速遞 蘇韻姿

最高瀏覽

【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
11:25 2022/03/17
【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
14:03 2022/03/17
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　
12:46 2022/03/17
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　