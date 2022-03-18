【開心速遞】蘇韻姿戲內外是學霸　父母離異來港追夢苦學廣東話成功入屋

▲ 蘇韻姿戲內戲外都是學霸。

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》昨日（17日）劇情講述由蘇韻姿飾演的熊心如擺放水晶陣，催旺愛情運，熊心如異性緣即時提升不少，爸爸熊樹根（劉丹飾）見到熊心如與多人約會，非常生氣，逐扔掉水晶陣。

但後來被姐姐熊若水（呂慧儀飾）、熊尚善（滕麗名飾）發現她只是因為熊心如為了論文主題才與多人玩虛擬實境遊戲，搞出個大烏龍。

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戲內蘇韻姿為了論文主題而進行「多人約會」，戲外蘇韻姿都是認真的學生，更是學霸港姐，現年28歲的蘇韻姿在加拿大多倫多長大，自小活潑好動，表演欲強，而且興趣廣泛，曾學過中國舞、鋼琴、小提琴、單簧管、芭蕾舞、爵士舞、甚至話劇和默劇，會講法文。

她從小就在加拿大接受教育，未有在香港讀過書，所以對廣東話認識近乎零，直至到2016年返港參選港姐，都只是識「上」、「下」及自己個名，後來要參演在處境劇《愛回家》，但中文程度太差，因而經常NG，一度壓力大而爆喊，最後她將中文劇本拼上拼音，死記硬背，並在同劇演員協助下，終於完成拍攝並成功入屋，現在中文已經大有進步！

主修皇牌學科

蘇韻姿畢業於加拿大傳統四大校之一的皇后大學（Queen's University），皇后大學被公認為是加拿大頂尖學府之一，有超過150年歷史，在世界大學中最佳排名88位，曾獲多個國際性學術獎，而其實生物、醫學、商業、藝術等學科更是名聲遠播，蘇韻姿主修戲劇副修音樂，更是該校的皇牌學科。

副修音樂的蘇韻姿曾參加拿大新時代電視《星秀動全城 Vocalibre 2015》歌唱比賽中獲得亞軍，她也曾在抖音上載演唱《可惜我是水瓶座》，獲網民大讚唱功媲美楊千嬅。



雖然蘇韻姿在加國接受良好的教育，但家庭環境有點複雜，於加拿大賭場做經理蘇爸爸風流成性，與第三者誕下一子，並交由蘇韻姿媽媽撫養，最後更因多次出軌而離婚，不過蘇韻姿與兄弟姐妹相處融洽，她不時上載家庭照到社交網。

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責任編輯:陳麗薇