【豪宅曝光】黃伊汶陳國坤一家住複式豪宅　6歲陳真花園砌LEGO玩私人長滑梯

▲ 黃伊汶陳國坤一家住複式豪宅，家有超大花園及長滑梯可供兒子消遣。

近來第五波疫情嚴峻，人人留家防疫足不出戶。淡出娛樂圈轉型從商的黃伊汶（Emme），早前透露已將手錶生意賣盤，專心相夫教子。Emme現時亦忙於為6歲兒子陳真安排節目，日前她在IG曬出兒子在屋企花園認真砌LEGO的照片，大讚LEGO幫到手「湊仔」。

相片中可見陳真坐在地上，認真看說明書研究砌LEGO，Emme大讚LEGO讓媽媽們有MeTime：

疫情下LEGO的確幫到手，為媽媽增加不少Metime，同時亦可增加不少親子互動時光，想點玩都得。#宅在家完美夥伴。

▲ 陳真在屋企花園好認真研究砌LEGO。（IG圖片）

Emme與老公陳國坤於2014年結婚，育有6歲兒子陳真，一家三口現居於本港一所複式豪宅，並安排兒子就讀一間熱門連鎖幼稚園。Emme也不時在IG分享生活點滴，令其居住的複式豪宅曝光。

▲ 兩父子在戶外空間玩音樂她Chill。（IG圖片）

闊落大廳 父子練劍擊

從多張相片中可見豪宅的裝修簡潔，以白色為主，客廳空間非常闊落，樓底亦高，放有超大電視及估計可坐6至8人的長梳化，陳國坤還不時與兒子在客廳中練劍擊。

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而屋內最特別之處，是Emme為兒子在樓梯打造了長滑梯，可以母子一齊玩！她也為兒子打造了一個「迷你圖書館」，書架上擺放了各類型圖書，以培養兒子的閱讀興趣。Emme閒時更會陪兒子一起畫畫、在園區種植、以及在花園野餐、玩樂，享受親子時光。

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看育兒書學習湊仔

黃伊汶早前接受陳敏之YouTube節目訪問時，透露自己於2019年已將手錶生意賣盤，全心相夫教子，以家庭為重。陳敏之讚揚Emme教仔有方，Emme解釋其育兒方式是從大量育兒書學習，她會儲起一些有道理的文章，去提醒自己正確的育兒方式。

生咗小朋友出嚟，我哋要對佢負責任，教育小朋友有一個好嘅習慣，自然會影響到佢，擁有到好嘅性格。

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她相信性格影響命運，並指老公是一個好例子，「佢以前係一個好chill嘅人，所以我會同佢商量點樣教個仔，呢個係我哋做父母應該做嘅。」她又讚揚兒子是個窩心的小男孩，每晚都要父母叫醒他去廁所，全因為想多見爸媽幾面。

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責任編輯︰王明芳