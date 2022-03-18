【企圖跳樓】灣仔男子危坐天台獲救　據悉因妻子離世後未能釋懷

▲ 灣仔男子危坐天台被送院。（黃傑偉攝）

灣仔發生有人企圖跳樓事件，有男子危坐天台，經遊說後返回安全位置。

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事發在灣仔駱克道356至362號鴻福大廈，警方今日（18日）早上9時53分接報，指一名41歲男子於大廈天台危險位置徘徊，警員到場發現男事主危坐天台，身旁放有數個酒樽，期間事主透露因近期生活不開心，遂派出8名談判專家到場遊說事主，多名消防員在現場戒備，由於事主坐向後巷位置，消防未能展開救生氣墊。

至12時許，經過兩個多小時遊說，事主身心疲備及態度軟化，由談判專家及消防員救離危險位置，由救護員送院檢驗。

消息指，男子因妻子在內地病逝，一時未能釋懷情緒失控。

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記者：黃傑偉