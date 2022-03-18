【抗疫飲食】營養師教飲食貼士減輕病徵及後遺症 三文魚有助減輕身體炎症
保健美顏 12:54 2022/03/18
第五波疫情累計逾98萬人確診，市民確診後普遍出現免疫力下降，感覺身體虛弱，甚至有康復者出現氣管敏感、肺活量不足等後遺症。究竟有咩食物可以加快身體復原？本港Nutroduction營養師日前在社交平台發文，推薦飲食貼士幫助減輕肺炎症狀及後遺症，供市民參考。
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1. 三文魚
- 含有豐富蛋白質及奧米加3脂肪酸，有助維持免疫力及降低因肺炎引起的發炎情況，減輕症狀。
- 身體無法自行合成奧米加3脂肪酸，必須從飲食中攝取；三文魚是非常好的選擇。
2. 椰青水
- 染疫病徵伴有發燒、嘔吐、腹瀉等；均會影響身體體液和電解質平衡。
- 椰青水含豐富鉀、鈉、鎂、鈣等元素，適合食慾不振人士，有助回復體力及體液平衡。
3. 肉類及海鮮
- 新冠肺炎使身體處於高代謝狀態，身體所需能量會較平時多；進食不足將導致疲倦及肌肉流失。
- 肉類及海鮮能提供更多蛋白質供身體攝取；注意必須熟食。
4. 雞蛋
- 含有蛋白質、維他命A、B、D、E、葉黃素、玉米黃質及卵磷脂等
- 補充能量及營養素的最佳之選
5. 希臘乳酪
- 含益生菌及豐富蛋白質
- 益生菌可增強腸道及肺部抵抗力，減輕發炎反應。
6. 南瓜
- 含豐富Beta-胡蘿蔔素，可在體內轉化成維他命A。
- 維他命A有助維持上呼吸道黏膜濕潤度，降低病毒附著機率。
- 口味甜潤，適合食慾不振患者。
7. 雜莓
- 莓類含豐富維他命C及抗氧化物
- 有助維持免疫力、增加體內白血球、抵禦病菌入侵等功效
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內容獲「營養師@Nutroduction」授權轉載。
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責任編輯：羅嘉欣