【烏克蘭戰爭】烏國12孩軍醫媽前線戰死　腹部中槍堅持搶救同袍至最後一刻

▲ 烏克蘭軍醫媽媽堅持搶救同袍至最後一刻。

俄羅斯自2月底入侵烏克蘭，戰事持續至今。烏克蘭一名48歲女軍醫，育有12名孩子，包括6名領養的孤兒。在國家有難時，她走上前線搶救受傷同袍，直至近日她腹部中槍，但因戰事不斷而難以康復，最終不幸離世。女兒表示，她拯救士兵直至最後一刻。

綜合外媒報道，48歲的Olga Semidyanova自2014年加入軍隊，是一名女軍醫，她同時亦是12名孩子的媽媽，當中6人是親生，6名為在當地孤兒院收養的孤兒。在俄烏戰爭爆發後，她就與孩子告別，披上軍服走上前線。

然而，今年3月3日她在烏克蘭東部的頓涅茨克（Donetsk）與俄軍作戰時，腹部被砲火擊中嚴重受創，而且因為戰事持續難以接受妥善的治療，最終不幸地與戰友們戰死。

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搶救隊友至最後

Semidyanova的女兒Julia表示，媽媽一直搶救隊友直至生命最後一刻，

媽媽在瀕死之際還不斷搶救其他受傷士兵，直至她倒下為止。我們有她死亡地點的照片，那裡離我們家250公里，但當地的戰鬥還是很激烈，所以我們無法前去為她收屍。

Semidyanova被封為英雄母親，烏克蘭內政部顧問Anton Gerashchenko表示，即使Semidyanova認為其部隊生存機會渺茫，她仍決意保護國家至最後，她是國家的英雄。

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責任編輯：王明芳