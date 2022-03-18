【最強AA制】孤寒女友奉行AA制計到盡　男友過夜用口罩消毒酒精被索$10

▲ 有港男在女友家過夜，用口罩、消毒酒精，被女友索取$10。

情侶和夫妻想維持長久的關係，雙方價值觀必須一致，若然遇上另一半孤寒庹縮，只能自求多福。近日有港男在網上討論區指出，女友奉行AA制，他在對方家過夜，用口罩、消毒酒精，因而被女友索取$10，令他大感無奈。

用口罩飲杯水都計錢

該名港男於網上討論區「Dcard」，以「女朋友咁樣會唔會over咗啲」為題發帖文。他表示一直知道女友很在意金錢，二人出街食飯一定AA制，「唔存在佢出一餐我出一餐咁，所有嘢會除返一半」。他原覺得沒問題，直至近日他首次到女友家過夜，其後女友向他索取$10，他解釋︰

佢話10蚊係因為我攞咗佢一個口罩嚟用，用咗佢啲酒精消毒、飲咗水……

雖然只是$10，但港男覺得「好似有啲over咗」。他回覆網民留言時補充，因女友上進又靚女而喜歡她，初識女友時已知道她為人「好均真」，可是沒想到是這個程度。有網民笑指「佢冇叫你俾返租都已經好大方」，港男回應因層樓是女友家人購置的，她不用交租，「如果唔係應該都要俾返佢」。

最新影片推介︰

網民︰結咗婚你有排捱

港男的帖文引來網民熱議，大部分網民認為樓主的女友不止「over」，已是有問題，覺得她計得太盡了。有網民表示「女友讀會計？」、「一個口罩要成10蚊，佢好似賺咗」、「你令我諗起，有對AA制夫婦連雞蛋都mark名」、「你女友飛得，佢唔適合拍拖」。

不少網民都為樓主慶幸，他和女友未到談婚論嫁階段，提醒他要好好考慮是否與女友繼續下去甚至結婚。有網民留言，「咁識計數，結咗婚你有排捱」、「好彩你未同佢結婚」、「結埋婚之後唔單止同老公計，如果計劃有埋小朋友，統統同佢逐樣計」。點擊睇更多網民留言︰

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳