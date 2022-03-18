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【家族榮耀】甄芯為爭權激死馬老爺　楊茜堯終極黑化「甘量宏」上身

娛樂 15:35 2022/03/18

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楊茜堯飾演的甄芯可說奸到出汗。

在TVB播出的劇集《家族榮耀》將於今晚（3月18日）大結局，楊茜堯所演的甄芯終極黑化，奸到出面的她為求奪權不揮手段。

在今晚《家族榮耀》劇情內，甄芯再度出招，將會激死馬老爺馬世宏（于洋飾），在這幕戲裡楊茜堯再度長現其視后級演技。

【家族榮耀】楊茜堯半分鐘騷多層次情緒變化　甄芯出招令大嫂發癲

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甄芯喪盡天良

在劇中一直由頭帶到落尾的楊茜堯，其飾演角色甄芯由始至終是全劇靈魂人物，惡貫滿盈的甄芯在第 28 集中「道德綁架」親弟甄誠助其毁屍滅跡一幕， 遭受網民猛烈批評，力指她連「細佬都唔放過」喪盡天良。

而今晚大結局甄芯喪心病狂指數將直標天花板，為阻止馬世宏改遺囑，甄芯極盡毒舌之能刺激馬老爺，企圖將其監生激死。

楊茜堯這幕亦再度發揮「表情達人」絕技，不但表情肉緊、眼神兇狠，更不時露出鄙視及啼笑皆非等表情， 奸到出汗之餘更是相當囂張。

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【家族榮耀】楊茜堯見招拆招顯大將之風　熊黛林：你真係罪大惡極呀！【內附對白】

甘量宏上身

該幕長達3分半鐘的戲份，于洋及楊茜堯可謂槍來劍往，其中當馬老爺問甄芯難道對馬家沒有感情時，甄芯不但反白眼兼抖大氣，更眼神堅定兼字字鏗鏘說出：「我姓甄架!我點解會對你哋有感情呀?」。

當中其神情、語氣及字眼均令人想起張家輝於《天地豪情》中所演的甘量宏，當年一句經典對白？「家咩姐？我姓甘架嘛!」

甄芯下場悽慘。

甄芯企圖自殺

惡人有惡報，而甄芯的下場亦幾悽慘，當馬老爺離世後，甄芯得到兒子天朗繼承的股份，原打算重選董事會成員。

不過關鍵時候局勢竟然有變，甄芯最終因收購馬氏集團的計畫失敗而企圖自殺，後因多項罪名被判入獄，最後更被Mandy Lin之妹妹凌曼喬於洗衣機房刺傷，但生死未卜，似為續集留伏線。

撰文 : TOPick柴犬出動

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