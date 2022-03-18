【隔離生活】港女韓國確診分享隔離生活　住海景房三餐豐富：餐餐都食唔晒

▲ 港女韓國確診分享隔離生活，住海景房三餐豐富。

新冠疫情嚴峻，多個隔離設施陸續啟用，不少患者都在網上分享隔離生活。近日有港女在討論區發文，指在韓國留學期間確診，被送往酒店隔離，分享入住經驗和三餐膳食，可見飯盒菜式豐富，有提供飲品、水果，而且份量十足，令她直言「餐餐都食唔晒」。

樓主在討論區「連登」以「喺韓國確診咗，宜家隔離緊」為題發文，指自己在韓國當交換生，上周四（10）開始有扁桃腺發炎的症狀，但由於以往不時有類似情況，故起初未有多加理會，不過其後進行快速測試時呈陽性，再做核酸檢測（PCR）後證實確診，被送到檢疫設施隔離。

最新影片：

▲ 樓主入住酒店海景房。（圖片來源：連登討論區）

樓主透露被安排入住一間日式酒店的雙床房，更可觀望開揚海景，她又記錄每天的膳食，指隔離中心提供早午晚三餐，可見除了主食外，還有多款小菜，有時也會提供水果、紫菜、湯及果汁，樓主形容「係幾豐富，餐餐都食唔晒」，甚至不太習慣，「平時早餐食開麵包麥皮」。她又指隨餐會附上藥物，「要我地每餐食呢隻藥應該係感冒藥」。

點擊下圖看隔離中心提供的膳食：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

帖文引起網民熱議，不少人都表示韓國隔離中心提供的膳食相當豐富，環境也十分理想，「早餐都好豐富」、「海景隔離咁爽」、「咁樣隔離法應該會隔離到肥」、「同香港嗰啲好大對比」，亦有網民貼出香港隔離營的膳食，形容「頹到癲」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣