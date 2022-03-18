【家族榮耀】數TVB劇集經典歪理王　《大時代》丁蟹「神邏輯」勁過甄芯

▲ 誰是歪理王？

在TVB熱播的劇集《家族榮耀》在今晚（3月18日）播出大結局，劇中各位演員互拼演技，火花四淺。在《家族榮耀》飾演甄芯的楊茜堯在劇中變得愈來愈奸，更耍出各種手段令馬家陷入不同危機。

今晚《家族榮耀》內，甄芯極盡毒舌刺激馬老爺（于洋飾），企圖將對方激死，她更眼神堅定兼字字鏗鏘說出：「我姓甄架！我點解會對你哋有感情呀？」神情、語氣都非常攝人。

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甄芯金句

其實在劇中她有不少金句如「最關鍵的時候，就是你對我絕情，我就對你無情」、「是不是好姐妹，在於你有沒有價值」、「女人的眼淚是留給對她有幫助的人看的，你對著我流眼淚，只會讓我覺得你更一文不值」等，難怪她被封為「新一代歪理王」。

《大時代》丁蟹

多年來TVB的劇集都塑造出不同的歪理王，但要數王中之王，莫過於是於1992年播出的神劇《大時代》，鄭少秋飾演的丁蟹一角被公認是港劇中超經典角色。

當中丁蟹不時強詞奪理，自私自理不理會人感受，但同時覺得自己十分正義，時常稱：「人善人欺天不欺，人惡人怕天不怕。」

當他打死了好友方進新後，在法庭上自己辯表示：「我的確打死了方進新，可是重點並不在此，此案的重點是，浪子回頭金不換！」、「是啊，我是打死人，可是我沒罪啊！」、「道義放兩旁，利字排中間。」和「18年後又一條好漢」等等，相信這些金句，大家仍非常深刻。

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除《大時代》外，《溏心風暴》的細契關菊英和《溏心風暴家好月圓》的米雪同樣被視為「歪理王」。

細契金句

在《溏心風暴》的細契關菊英表面溫順，實則性格陰險，每樣事都算來算去，劇中多次與大契李司棋相爭，更令到夏雨入院，惡行連連。

劇中關菊英亦有不少金句，如「我取回我應得的東西，是去霸佔嗎」、「你知不知我最憎恨甚麼，我最憎那六憶」、「唐仁佳的大老婆屈辱了我幾十年。她死了又如何，做錯就是做錯，死了都要拉出來鞭屍！」和「霸完我個仔，又霸我們的鋪，甚麼都生霸死霸，前世欠你嗎？」

當時關菊英演的細契演技出色，令觀眾過份投入，更表示要大罵她。

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米雪金句

隨後《溏心風暴家好月圓》的米雪同樣奸到出汁，為人陰險，不但設法不讓子女和老公夏雨到醫院探望在醫院危在旦夕的李香琴，更說盡大話，令觀眾睇到咬牙切齒。

當中米雪說過「人在天堂，錢在銀行。」、「一個就扮烏龜，一個就扮鴕鳥，把頭鑽在沙裏，就當不知道」和「荷姐，我不是絕！我想大家都有個了斷，我暗示給你，你假裝不知道」，至今仍有不少人記得。