【第五波疫情】袁國勇指疫情仍會橫行一段時間　料至少逾一個月時間確診數字才跌至百位數

▲ 袁國勇表示，相信疫情仍會橫行一段時間。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，確診數字屢創疫情以來新高。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（18日）表示，相信疫情高峰期已到，仍會橫行一段時間，料要數星期後才會回落至千宗計的水平。

袁國勇今早於港台節目《醫生與你》中指出，預料目前確診數字仍會維持約2萬宗左右，然後慢慢回落，或要數星期才會跌至以千位數計算的水平，或要一個多月時間才回跌至百位數。他提醒，市民現時不應鬆懈，仍要保持社交距離，戴兩個口罩，否則疫情很容易反彈。

袁國勇又指出，病毒在高溫環境中結構會不穩定，停留一段時間就不能對人體構成感染，而現時天氣已慢慢轉熱，因此，如要放鬆社交距離措施，現時已接近適合時間。但他強調，放寬社交距離措施的前提，是社會接種率高，才不易造成疫情反彈，他呼籲高危人士，尤其是長者、長期病患及小童，如身體情況允許，要盡快接種疫苗。

不少市民康復後因亦感到不適，其中市民黎先生致電節目查詢時表示，染疫一段時間後仍有咳嗽，袁國勇說，病毒會破壞氣管細胞，導致吸氣時會感到不適，黏膜要時間復原，如情況隨時間有好轉就不用擔心。

黎先生又反映，其同事確診並康復後約1個月，自行做快速測試再呈陽性，並有肚痛、肚瀉等病徵。袁國勇說，有關情況不普遍，因確診後身體內抗體處於高水平，一般而言要4個月後才會再受感染。他建議市民可於政府檢測中心進行核酸檢測，以確定是否另一種不同變種病毒。

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記者：黃悅晴