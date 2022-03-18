【快速檢測】惠康推18元盒歐盟認證抗原測試劑　靈敏度及特異性達96%以上

▲ 惠康推18元盒新冠抗原測試劑，優惠適用於yuu等2類電子積分應用程式用戶。

新冠疫情嚴峻，自我檢測的快速抗原測試劑成為居家抗疫的必需品。超級市場惠康推出18元一盒「SAVEWO 救世」 COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，獲歐盟認證，靈敏度及特異性分別達96.4%及99.8%，方便定時快測，確保安心。

此優惠適用於Market Place by Jasons手機應用程式或yuu應用程式。圖片只供參考。以單一發票及折實價計算。貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售完即止。優惠受條款及細則約束。

▲ （惠康提供）

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責任編輯：陳麗娜