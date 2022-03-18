【臨時失業援助】全職兼職及自僱人士一律獲1萬元 不限制行業【不斷更新】

▲ 政府交代臨時失業支援計劃申請詳情。（資料圖片）

第五波疫情爆發，政府統計處昨(17日)公布最新一期失業率，最新失業率升至4.5%。政府今日宣布推出新一輪「保就業」計劃，僱主可獲發3個月僱員工資補貼，涵蓋時間是2022年5至7月，詳情請看：【下一頁】。政府代表今日下午2時再召開記者會，講解第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「臨時失業支援」計劃的申請詳情，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲和民政事務總署副署長張誼出席。

【14：15】

何珮玲指，臨時失業支援接受網上申請，申請期由3月23日早上8時，至4月12日11時59分。希望能在申請後3至4星期內發放資助，如情況順利，希望首批申請者能在未來3星期內提早收到資助。

【14：10】

現時13個表列處所員工、停工停薪留職人士亦附合資格。

主動離職、申請當日仍有其他工作、綜援人士、已獲防疫抗疫基金指定資助的人士，均不附合申請資格。

【14：05】

申請資格：

要在去年10月1日前滿18歲

去年10月1日至申請時通常在港居住

在去年10月至12月，最少其中一個月有工作，月入不會低過2,700，不高於3萬元。

提出申請前，要至少失業30日

【14：00】

何珮玲指，計劃將惠及全職、兼職和自顧人士，合資格人士會劃一獲得1萬元。

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責任編輯：陳梓蔚