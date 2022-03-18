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【著數優惠】電器網站友和YOHO 9周年感恩節　每周熱賣產品激抵優惠28折+會員專享優惠

休閒消費 13:52 2022/03/18

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

友和YOHO推出9周年感恩節，即日起指定產品可享低至28折。（友和提供）

電器及電子產品網站友和YOHO由即日起至至3月27日舉行9周年感恩節，會於每周推出不同熱賣品牌的激抵優惠。首周登場品牌包括Samsung、Toshiba、ITSU及Walkingpad，全部品牌均有全新驚喜優惠，指定產品更享低至28折。

首週登場品牌包括Samsung、Toshiba、ITSU及Walkingpad。（友和提供）

而店家為答謝會員一直支持，今年9周年亦特地為會員準備了一系列獎賞，包括︰

獎賞1︰凡於即日起至3月31日，單一消費滿$1,000，即送友和YOHO回收膠樽循環再造環保袋一個（價值$50)。只需將贈品加入購物車，結帳前輸入優惠碼「313BAG」即可換領。

獎賞2︰凡於即日起至3月31日，單一消費滿$2,000或以上，即送友和YOHO特別版不鏽鋼保溫杯350ML一個 (價值$129) 。只要將贈品加入購物車，結帳前輸入優惠碼「313GIFT」即可換領。

獎賞3︰3月生日的會員3月內於在友和YOHO單一消費滿$3,000，即可以用店家發出的$200電子禮券，即買即減。

網址︰https://www.yohohongkong.com

記者︰黃依情

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