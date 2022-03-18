【快速測試】屈臣氏新冠病毒快速測試包$24.8起　可檢測Omicron+Delta變種病毒

▲ 屈臣氏今新冠病毒快速測試 $24.8可入手。

近日不少快速測試包有降價跡象，屈臣氏今日亦有推出高規格新冠病毒快速測試，可以檢測到Omicron同Delta變種病毒，最便宜平均每枝$24.8起，大家可以有多個選擇！

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今日（18日）屈臣氏推出多款可以檢測到Omicron同Delta變種病毒的快速測試包，當中包括：

1. AQUILAVIE 新冠狀病毒抗原測試試劑1支裝

▲ （屈臣氏Facebook）

有歐盟CE1434及IS013485諗證，靈敏度達95.15%，$99有4枝，平均$24.8。

2. 便利妥BANITORE新冠檢測試劑盒1支裝

▲ （屈臣氏Facebook）

獲歐盟CE及HSC認證，靈敏度達95.8%，可鼻腔拭子或適合兒童及長者的口含式，只售$39。

3. 其他牌子快速測試包

▲ （屈臣氏Facebook）

還有INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒1支裝，易賞錢會員價$120，萬孚新冠病毒快速抗原測試套裝5支裝，易賞錢會員價 $195一平均每支快速測試試劑$39！以及BGI X YHLO新冠快速抗原檢測試劑5支裝，易賞錢會員價 $270，平均每支快速測試試劑$54。

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責任編緝：羅嘉欣