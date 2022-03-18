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【立法會】財會5分鐘內通過217億基本工程儲備基金撥款

政治 15:58 2022/03/18

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財委會今用不足5分鐘通過217億基本工程儲備基金撥款。

立法會財務委員會審議基本工程儲備基金撥款，涉款逾217億元，不過，由於財會採納公務員小組委員會建議，不進一步討論該項目，相關官員亦沒有出席會議，撥款極速在5分鐘內就獲舉手通過，今日的財會亦在短短10分鐘內結束。

審議基本工程儲備基金，須先經發展事務委員會討論，再交由工務小組委員會，惟立法會以疫情嚴峻為由，取消原定2月22日的發展事務委員會，並在委員會主席謝偉銓以及工務小組委員會主席盧偉國同意下，直接於2月23日的工務小組委員會上討論，當時討論不足2小時就獲舉手通過，且不建議在財會上進一步討論。

財會主席陳健波提醒，上年修改議會程序後，如果委員不同意工務小組建議，認為需於財會上討論相關項目，只要有3位委員在會議2天前通知秘書處，就會安排官員出席。

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記者：林曉君

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