【立法會】財會5分鐘內通過217億基本工程儲備基金撥款

▲ 財委會今用不足5分鐘通過217億基本工程儲備基金撥款。

立法會財務委員會審議基本工程儲備基金撥款，涉款逾217億元，不過，由於財會採納公務員小組委員會建議，不進一步討論該項目，相關官員亦沒有出席會議，撥款極速在5分鐘內就獲舉手通過，今日的財會亦在短短10分鐘內結束。

審議基本工程儲備基金，須先經發展事務委員會討論，再交由工務小組委員會，惟立法會以疫情嚴峻為由，取消原定2月22日的發展事務委員會，並在委員會主席謝偉銓以及工務小組委員會主席盧偉國同意下，直接於2月23日的工務小組委員會上討論，當時討論不足2小時就獲舉手通過，且不建議在財會上進一步討論。

財會主席陳健波提醒，上年修改議會程序後，如果委員不同意工務小組建議，認為需於財會上討論相關項目，只要有3位委員在會議2天前通知秘書處，就會安排官員出席。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君