【失業援助】下周三起可經網上申請冀3周內可發放資助　申請人士需提交失業證明【附申請連結】

第五波疫情爆發，政府統計處昨(17日)公布最新一期失業率，最新失業率升至4.5%。政府今日宣布推出新一輪「保就業」計劃，僱主可獲發3個月僱員工資補貼，涵蓋時間是2022年5至7月，詳情請看：【下一頁】。政府代表今日下午2時再召開記者會，宣布第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「臨時失業支援」計劃的申請詳情。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，該1萬元臨時失業支援金提供予全職、兼職、自僱人士申請，沒有行業限制；停薪留職者也可申請，惟行需要是受第五波影響而關閉的處所的相關行業。支援金接受網上申請，申請期由下周三，即3月23日早上8時，至4月12日11時59分，申請人須提交資料，包括失業證明、個人陳述等，但不用提交強積金證明，由當局會直接取得。即睇臨時失業支援金申請網站



▲ 譚以諾攝

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當局希望能在申請後3至4星期內發放資助，如審批結果會以手機短訊及電郵通知申請人，預計大部分合資格申請人可在提交申請後三至四星期收到資助，如申請人2020年曾登記政府派發1萬元的銀行戶口，亦可用作申領。何珮玲指，申請人要作聲明，不能有虛報，當局會作抽樣審查。

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責任編輯：蘇文軒