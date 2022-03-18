【爭奪業權】父追兩子追物業業權敗訴　官斥父謊話連篇涉作假證

▲ 父向兩子追業權案件早前於高院開審，法官今裁定敗訴。資料圖片

7旬父親早年入稟與兩名兒子爭奪維景灣畔業權，稱購入單位作「養老屋」，案件早前於高等法院開審，法官今(18日)頒下判詞，撤銷父親申索，裁定兩名兒子擁有實益業權。法官斥責父親於申索過程中涉作假證，瞪眼說瞎話，謊話連篇，意圖侵吞兒子產業。法官並將判詞轉交律政司，以決定是否起訴父親宣誓下作假證詞。

原告吳國樑（年約73歲）；答辯人為其長子吳宇軒（38歲）及幼子吳宇光（36歲）。本案爭議涉案維景灣畔物業的註冊業主為兩名答辯人，原告則指與妻子各擁有一半實益業權，並指與兩名答辯人於2009年6月達成口頭協議，因原告與亡妻當時年邁未能申請按揭，遂由答辯人名義上作為註冊業主及支付租金，按揭還款則由妻子負責。

法官指原告一直不善理財及沉迷賭博，因犯事曾入獄，妻子期間破產，須借款養家，故經濟上沒有能力支付涉案物業首期。法官接納於2009年6月時，外婆曾向答辯人饋贈100萬元作為協助「上車」用，外婆亦曾以誓章形式交代提供資金經過。法官指綜觀原告過往理財不善，致妻子破產，外婆出資支持孫兒置業，不願原告參與及獲益之心意，昭然若揭。

就買賣涉案物業過程中，法官指原告於審訊中多次更改證供，弄錯臨時買賣合約等事宜，質疑他在宣誓下作假證供，謊話連篇，反觀幼子提出鐵證如山的證據。法官裁定原告於置業過程不單沒有參與，答訂臨時買賣合約時亦不在場，其妻及答辯人明顯地排斥原告，沒有與其共同置業的意圖，刻意選擇於原告上班時簽訂臨時買賣合約，裁定口頭協議不存在。

法官又指於2010年10月，原告因家暴而被判守行為，自此遷出涉案物業，搬到公屋單位居住，自2018年至今居於妻子名下另一物業，可見涉案物業不可能是原告所稱作養老用。法官指基於原告嗜賭及理財不善，其妻於經濟上與其分割是可以理解，故妻子不可能於2009年仍與原告有共同意圖買入涉案物業。

法官聽取雙方證供後，裁定原告為徹頭徹尾的說謊者，不單謊話連篇，並且不時更改證供。法官指原告於庭上提及有關過往的違法及賭博事宜時，將責任推到亡妻上，並借助傳媒污蔑答辯人名聲。法官指原告沒有律師代表，於庭上盤問答辯人時，不斷質疑對方存款來源等與案無關議題，旨在繼續公開污蔑答辯人。

反之，兩名答辯人證供可信，其中幼子有條理地交代購買涉案物業資金來源，法官相信因其理財有道而深得母親信任，並托他管理兩兄弟的物業買賣及按揭事宜。

法官因此裁定購入涉案維景灣畔物業的部份首期100萬來自外婆，其餘部份則由兩名答辯人的積蓄而來，而原告所指的口頭協議亦不存在，按揭還款亦由答辯人負責，遂撤銷原告申索，聲明兩名答辯人為涉案物業唯一法定業權及實益業權擁有人，原告沒有任何業權，兼須支付答辯人訟費。

法官指原告明知就涉案物業沒有任何實益擁有權，仍於2018年7月入稟法院展開訴訟，當時兩名答辯人與買家簽訂臨時買賣合約10天後，導致答辯人未能出售涉案物業，須支付地產代理佣金及律師費逾9.6萬元，故裁定答辯人反申索得直，原告須向答辯人支付逾9.6萬元。

法官形容本案涉父親作假證，意圖侵吞兒子產業，父親瞪眼說瞎話，連翻砌詞，歪曲事實。法官表示會將判詞轉交律政司，以決定是否起訴原告在宣誓下作假證供，涉案歪曲臨時買賣合約簽訂日期及付款詳情等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧