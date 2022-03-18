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【飛虎3壯志英雄劇透】第20集劇情預告　Mike知被陷害向Mr.T求助

娛樂 14:26 2022/03/18

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第19集講到蔡肇培逃脫引起軒然大波，懷疑有內鬼幫忙。

第20集（18/3）

Mike眼見自己已被列入懷疑名單，為查真相，偷偷返回安全屋現場，尋找線索。

蔡肇培蘇醒後，發現杜文彬站在自己身前，大驚失色。杜文彬解釋自己收到蔡肇培的電話，才將其接過來，但蔡肇培不信自己曾打過電話給杜文彬。

兩人爭論中，揭露當年往事：原來在實驗室意外後，公司也面臨破產。

杜文彬妻子玥不欲丈夫心血毀於一旦，竟將研究資料賣給鵬港的金智海，以解財困。

蔡肇培知根據這些資料，極有可能研製出威力強勁的化學武器，於是與杜文彬分道揚鑣，但他卻不知杜文彬也不贊成此事，更試圖阻止妻子和金智海的交易。

樂得知蔡肇培逃脫一事，再結合昨晚杜文彬種種異狀，懷疑和他有關，調查過程中卻遭許森處處阻攔。

原來許森受杜文彬的拜託，幫忙照料情緒不穩的蔡肇培，更幫忙隱瞞其下落。

Mike也懷疑蔡肇培的逃脫有內鬼，就在他調查到反恐聯盟的一名探員時，該名探員突然中槍死亡。 

Mike自知自己被人故意陷害，向Mr.T求助，然對方卻叫Mike離開香港。

《飛虎3壯志英雄》第19集劇情   上一頁

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撰文 : TOPick柴犬出動

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