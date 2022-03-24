楊明化身「步兵」　孖鄧家彪頻頻落區送物資

▲ 工聯會立法會議員鄧家彪孖住藝人楊明贈送物資予慈善機構。（鄧家彪Facebook相片）

藝人楊明近日不時孖著立法會議員派送物資，他除了上星期與民建聯周浩鼎一起上門派發物資予確診家庭外，今日就聯同工聯會立法會議員鄧家彪，一同贈送物資予慈善機構。

其實，楊明與數名藝人早前共籌集逾600份檢測包物資，今日先後分別贈送予長者機構，另一間則是提供庇護服務的機構 - 和諧之家。鄧家彪在其社交網頁表示，希望將點點支援轉送給困難的家庭，也更加祈願在社會艱難的時候，和諧安全的家庭是避風塘和保護港，希望每人努力維繫自己的家庭。

鄧家彪向傅流螢透露，他與楊明相識已久，近日工聯會上門派送抗疫物資，楊明與女友莊思明亦有分別擔當「車手」及「步兵」協助，不過，二人行事低調，故並無就此鋪天蓋地告訴他人。

▲ 楊明早前亦有與女友莊思明一起派物資。（鄧家彪Facebook相片）

從相片可見，送贈物資的過程中，天下起毛毛細雨，楊明更為鄧家彪撐傘遮風擋雨。鄧家彪在帖文寫道「天下大雨不熄熱情，抗疫路齊心一起走，一定會走得完」。

楊明去年被判不小心駕駛罪成，其經營的連鎖食店受第五波疫情影響，5間分店被逼要停業，只剩下1間做外賣生意，據悉月蝕近百萬元。

▲ 楊明為鄧家彪撐傘遮風擋雨。（鄧家彪Facebook相片）

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