【婦科病】下體激光脫毛傷毛囊致陰部失屏障　屢患尿道炎可致急性腎炎

▲ 當尿道炎細菌逆行往輸尿管甚至腎臟，可引致急性腎炎，損害腎功能。（iStock）

好些女性都有一個難言的秘密：尿道炎不時復發，下體發出難聞異味、痕癢，小便時會有灼痛感，有苦自己知。泌尿外科專科醫生張皓琬指，部分女性年中三番四次患上尿道炎，這種復發性尿道炎不容小覷，可能是膀胱大腸廔管所致，有機會要做手術。

復發性的定義

復發性尿道炎的定義，張皓琬醫生指是半年內復發兩次或者一年內出現3次或以上尿道炎，尿道炎的病徵包括：尿急、尿頻、小便時刺痛、尿液混濁，嚴重時甚至排尿時有鮮血或帶有血絲。「大部分病人會有排小便不清感覺，總之是痾完又想痾之感；下小腹的膀胱位置，無論是小便時或小便後都有痛感。」

▲ 張皓琬醫生提醒使用護墊者，需每次如廁即相隔兩、三小時後一併更換，長期不換會滋生細菌，有機會患上尿道炎。（經濟日報資料庫相片）

尿道炎雖常見，但嚴重至蔓延腎臟可引致急性腎炎，患者會感到沾寒沾凍、發燒，需要入醫院接受抗生素治療。

不同年紀的女士，都有機會感染尿道炎，原因亦各有不同：

年輕女士：十多歲至30歲以下、不愛飲水一族，當尿液過於濃郁混濁，易造成尿道細菌感染。

二、三十多歲剛結婚女士：性事繁多，細菌容易入侵，令「蜜月膀胱炎」出現。張醫生說，她們工作繁忙不去求醫，只買成藥或抗生素服用，多未能對症下藥；又或是未有跟足服藥療程，此舉殺不到細菌之餘，更造成抗藥性尿道炎，變成醫不好更易復發。

下體激光脫毛：近年常見的復發性尿道炎，是一些女士到美容院進行「比堅尼位」（下體）激光脫毛，進行至五、六次後，激光直接傷害毛囊，陰部失去自然的保護屏障，細菌易進入尿道口，繼而有尿道炎。

35至50歲中年：仍有經期的中年女士，部分因生育後出現尿失禁問題，因長期尿滲而使用護墊，但使用時不勤加更換，當尿液滲進護墊加上人體溫度，令細菌大量滋長。

更年期：女性50歲後步入更年期，閉經後雌激素驟降，陰道細胞變得乾涸及變薄，易受細菌侵襲。

60歲以上長者：除上述提及的更年期及尿失禁因素，也有可能與腦退化有關，此症病人可能會有大便失禁問題，長期使用成人紙尿片，若護理衞生做得不足，大便裏有大量可引致尿道炎細菌如大腸桿菌等，令長者們尿道炎周而復始發作。

生育多的婦女：生育子女多而採用順產的婦女，有可能出現膀胱下垂，膀胱內的小便排不清，使細菌滋生，造成復發性尿道炎。

腎石及膀胱石患者：此類結晶體使細菌易黏附其上，患者會較容易有尿道炎。

糖尿病人：糖尿病可使人體抵抗力降低，若病情長期控制欠佳，有機會令膀胱逼尿肌退化，導致排尿困難，如尿排不清長期儲存在膀胱內，容易引致尿道膀胱石，繼而發生尿道炎。

膀胱癌：膀胱頸上有腫瘤，可阻塞尿道口，容易造成細菌感染引致尿道炎。

錯用抗生素影響深遠

如此看來，復發性尿道炎可發生在不同年齡層女士身上，正因為它普遍，不少患者以為治療很簡單，使用抗生素便可對治，張醫生強調：「治療沒那麼簡單，如當事人不止一次患上復發性尿道炎，求醫時應進行一次尿液常規細菌培養，方能對症下藥。如根本不知道是哪種細菌作惡，自行胡亂使用抗生素，不但未能徹底殺菌，復發或更頻繁。」

長期自行到藥房買抗生素服用存在風險，張醫生指久而久之增加了抗藥性。「出現抗藥性細菌會比較危險，不但尿道炎醫極不好，有機會令細菌逆行往輸尿管甚至腎臟，引致急性腎炎，可令腎功能造成永久損害。當嚴重至腎臟含膿，需要施行手術。」

▲ 復發性尿道炎令不少女士們十分困擾，自行用抗生素更有可能弄巧反拙。（iStock）

排尿像放屁 有大便氣味

有一種較罕見的復發性尿道炎原因是膀胱大腸廔管，當事人患有大腸憩室炎（即大腸表層凹陷，形成坑洞狀的結構），當糞便卡在這些坑洞中，就可能導致發炎並形成膿瘍，嚴重甚至可能出現大腸穿孔，再黏附在膀胱上，繼而造成一條廔管，大便經此通道由大腸至膀胱。「大便本身滿布細菌，令尿道炎總是難以治癒。」張醫生謂此情況在尿道炎個案中，100個也未必有一個。

有膀胱大腸廔管病人，不時會在小便時有氣體從尿道排出，好像放屁一樣；另外，排出的小便雖清澈，但有些啡色的微粒排出，嚴重的甚至有大便的氣味。上述特別的復發性尿道炎，需馬上找專科醫生治療。治療方法若確定是大腸憩室發炎，可以用手術切除廔管，修補膀胱及部分大腸。

徵狀相似的間質性膀胱炎

也有一些復發性尿道炎與細菌感染無關，名為間質性膀胱炎，屬於痛症一種，患者十居其九是中年女性。患者經檢查只有組織發炎，但沒有細菌感染的反應，有急尿、頻尿、排尿疼痛，但排尿量少的症狀，與復發性尿道炎徵狀相似。

「此問題需先排除當事人沒有細菌性感染、癌症、泌尿系統結石等，透過膀胱鏡影像可見到間質性膀胱炎患者有膀胱出血、潰瘍、不正常的血管或血泡。」由於間質性膀胱炎原因不明，不能以單一方法治療，惟有醫學研究發現，此症可能與膀胱內膜保護壁缺失，使神經綫外露有關，治療方面需多方面，包括行為治療（減少食用酸性、辛辣及有氣食物飲料)、藥物治療及使用膀胱浸劑玻尿酸，藉以增加膀胱內壁保護膜。

▲ 水份對人類的重要性毋庸置疑，多飲水減少尿液濃郁，也能減低患上尿道炎的機會。 （iStock）

日常預防尿道炎貼士

張皓琬醫生表示如有尿道炎病徵首先不要自行斷症，胡亂購買成藥服用，盡早求醫找出患病根由，對症下藥。另外是很多女士不愛飲水，每日要飲8杯水，或換算為每一公斤體重飲30cc至35cc水份（如女士體重50公斤，日飲最少1,700cc水份)。

巿面有售的女性陰道沖洗劑，張醫生呼籲不宜嘗試，有研究指把沖洗劑直接擠進陰道，在不正常壓力下有機會擾亂陰道乳酸菌的數量及酸鹼度，也可能令陰道產生微小傷口，有機會造成細菌感染。

記者：周美好