【抗疫心得】8歲女兒染疫7日康復　營養師媽媽6個食譜增強疫後抵抗力

▲ 營養師Kathy推介6款湯水和甜品，幫助小朋友增強抵抗力。

Omicron疫情肆虐，不少小朋友都中招，經常在社交平台分享健康食譜的香港營養師學會認可營養師、「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy），早前也切身經歷小女兒染疫。Kathy愛女在媽媽悉心照料下，僅7日就轉為陰性，並無大礙，Kathy接受TOPick專訪時，推介多款適合兒童平時及痊癒後，增強抵抗力湯水和甜品。

Kathy的女兒痊癒後，媽媽仍十分著重她的日常飲食，「要保持上呼吸道健康，我會繼續畀佢飲檸檬鹽水，可以減少口腔細菌滋生」。食材方面，Kathy又指，不必因小孩子不吃某種食物，就怕煮，「有時煮多幾次，小朋友見到大人食，會有好奇心，就會慢慢嘗試食」。

同時，Kathy都會每日準備雞蛋，以及一杯牛奶給女兒，「雖然好簡單，但兩樣都係super food，食物咗呢兩樣，小朋友等同食咗維他命丸，唔需要額外補充劑，亦唔會過量。」

最新影片推介：

6款增強抵抗力的湯水和甜品

核桃腰果粟米栗子紅蘿蔔瘦肉湯

湯水的第一重要功效，是可幫助小朋友喝多一點水，補充水分。同時，核桃、腰果有不飽和脂肪酸，可幫助人體血液循環，及提供一些好的脂肪，因荷爾蒙和細胞膜，都要靠脂肪製造。栗子則含有豐富鐵質，更重要的是，它含有短鏈的碳水化合物，能給腸道益生菌供應食物，變相可以令腸道環境更健康，「廁所都去得好啲」。另外該款湯水也可令小朋友多吸收纖維、複雜的碳水化合物，以及維他命B雜，幫助吸收多種營養素。

▲ 合桃腰果栗子太子參瘦肉湯。

冬瓜薏米水

冬瓜和薏米含有水溶性纖維和粗纖維，可以讓小朋友腸道容易排出廢物。同時，冬瓜薏米水味道清淡，易入口，同樣也可以讓他們吸收更多水分。

蘋果雪梨雪耳南北杏

這道湯水有滋潤功效，煲過的蘋果和雪梨，雖然破壞了維他命C，但內含的豐富果膠，融入湯水之中，作為益生源，果膠可有助腸道產生益生菌。

雲苓白朮扁豆衣煲太子參

四種材料都是比較溫和，且都有健脾去濕效果。太子參更可補氣生津，連幼童都適合飲用，有助增強抵抗力。

▲ 營養師Kathy推介6款湯水和甜品，幫助小朋友增強抵抗力。

此外，Kathy也推薦兩款簡單的甜品，有助小朋友染疫轉為陰性後，舒緩身體不適，盡快恢復。

蒸橙

只需將橙切去頂部果皮，露出果肉，然後隔水蒸15分鐘。由於橙蒸熱後，引致咳嗽的成因會被消除，剩餘的果膠，就是很好的益生源，增加腸道益生菌即可增加抵抗力，同時可以緩解皮膚敏感。

綠豆沙

因綠豆有去毒素，清涼的功效，烹煮時加入的臭草，則有消炎作用。此外，綠豆沙也含有水溶性纖維和粗纖維，有助腸道健康。更重要的是，這道甜品容易烹製，也易入口，受小朋友喜愛。

Kathy指出，感染Omicron轉陰性後，小朋友往往仍伴有輕微炎症，家長要留意，只有抵抗力高，有足夠營養才能完全痊癒，「有時食唔鍾意食嘅嘢，會哭鬧發脾氣，消耗咗能量，吸收營養增強抵抗力嘅效果就會打折扣。」Kathy透露，她在女兒康復後，也會允許女兒適量吃快餐，調整心情：

食漢堡包一次半次，畀佢開心吓，等佢其他大多數時間都會願意合作，食得健康啲，咁樣絕對冇問題，只要絕大部分時間都食得健康就可以。

兒童蛋白質過量吸收增腎臟負擔

Kathy強調，她不會為了增強抵抗力而給女兒服用維他命C補充劑，因服用補充劑容易過量吸收，最終要由腎臟排出多餘營養，而小朋友腎臟頗為幼嫩，過量吸收會加重腎臟負擔。他解釋，康復後，只要保持三餐定時，有菜有肉有澱粉質即可，尤其一定要吃飯，

飯是食物金字塔最底層，是能量之源，不吃飯，沒有能量，抵抗力就會降低，同時，澱粉質有很多維他命B雜，能夠維持體內神經傳導物質的生成，幫助維持免疫力，很多生態反應都要靠維他命B才做到。除了飯，番薯、薯仔、粟米也可作為代替品。

Kathy提到，一些家長或長者，往往認為多吃肉就是好，過份提供蛋白質給小朋友，然而過量蛋白質，兒童非但無法完全吸收，更需要由肝臟分解，產生有毒性的尿素，從腎臟排出變成尿液，變相亦是加重腎臟負擔，「老人家有時覺得排骨好，但其實排骨比較高脂肪，染疫後，腸道是抵抗力的第一道防線，最為脆弱，油膩食物容易加重腸道負擔，降低免疫力，因此肉類不應選擇太肥的部分給小朋友吃，例如豬肉要揀柳梅；牛肉揀牛冧肉，不要揀肥牛；雞肉就雞腿，雞胸拆絲，用來煮麵，蒸嚟食都好好，容易消化，抵抗力先會好。」她感慨：

當代社會比較富裕，經常強調食肉，調轉咗個食物金字塔，其實五穀類，比較複雜嘅碳水化合物，先係能量最大來源，所以應該要均衡飲食。

適量負重運動助血管強健

最後她又建議，不必過分寵愛保護小朋友，因害怕染疫，而足不出戶，「經常唔出去曬下太陽，血氣差，好容易暈。」她認為，疫情期間可以帶小朋友去空曠地方散步，或甚至有時要求他們協助拿一些較重的物品，例如到超市購物後的購物袋，「做一些負重運動，或者叫佢地幫手做一啲需要用力氣嘅家務，例如掃地。咁樣血液循環會好啲，血管粗啲，反而更加健康。」

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記者：莊恭南