【保就業2022】港府再推保就業計劃10類行業被剔除 廣播業不論大小仍受惠【一文看清被剔除名單】
社會 14:36 2022/03/18
政府今日（18日）宣布將推出新一輪保就業計劃，並進一步剔除10類不受第五波疫情影響的行業。
「2022 保就業」 初步額外剔除名單包括聘用多於50名員工的企業及以下行業：
- 超級市場、藥房、便利店、 網購平台
- 物業管理、清潔、保安
- 銀行、金融機構、保險公司
- 速遞派送（包括物流平台、 送餐平台）
- 公共基建設施（包括電力、 煤氣、油公司、電訊商）
- 主題公園、由政府承租用作 檢疫或隔離設施的酒店
- 私家醫院、診所、化驗所
- 建造商
- 地產發展商
- 地產代理商
至於行政長官林鄭月娥今早曾在記者會上提及廣播業同被剔除，政府其後發稿指廣播業不屬剔除名單。
而「2022 保就業」 資助範圍則包括以下行業：
- 被勒令關閉的處所
- 經營受限制的餐飲處所
- 沒有初步剔除的零售店
- 進出口貿易及批發
- 專業及商用服務
- 非政府資助的教育、社會及 個人服務
- 運輸
- 製造
- 其他
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記者：黃穎津