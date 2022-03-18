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【保就業2022】港府再推保就業計劃10類行業被剔除　廣播業不論大小仍受惠【一文看清被剔除名單】

社會 14:36 2022/03/18

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港府再推保就業計劃10類行業被剔除，廣播業不論大小仍受惠。（譚以諾攝）

政府今日（18日）宣布將推出新一輪保就業計劃，並進一步剔除10類不受第五波疫情影響的行業。

「2022 保就業」 初步額外剔除名單包括聘用多於50名員工的企業及以下行業：

  • 超級市場、藥房、便利店、 網購平台
  • 物業管理、清潔、保安
  • 銀行、金融機構、保險公司
  • 速遞派送（包括物流平台、 送餐平台）
  • 公共基建設施（包括電力、 煤氣、油公司、電訊商）
  • 主題公園、由政府承租用作 檢疫或隔離設施的酒店
  • 私家醫院、診所、化驗所
  • 建造商
  • 地產發展商
  • 地產代理商

至於行政長官林鄭月娥今早曾在記者會上提及廣播業同被剔除，政府其後發稿指廣播業不屬剔除名單。

而「2022 保就業」 資助範圍則包括以下行業：

  • 被勒令關閉的處所
  • 經營受限制的餐飲處所
  • 沒有初步剔除的零售店
  • 進出口貿易及批發
  • 專業及商用服務
  • 非政府資助的教育、社會及 個人服務
  • 運輸
  • 製造
  • 其他

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記者：黃穎津

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