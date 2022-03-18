【聲夢JUNIOR】JUNIOR超強背景大曝光　Aster+Vici+Crystal比賽經驗豐富獲獎無數

由音樂人Eric Kwok（郭偉亮）擔任節目總監督的無綫音樂競技真人騷《聲夢 JUNIOR》，本周日（3月20 日）播出第3集。

新一集《聲夢 JUNIOR》除有18位參賽者備戰決賽實況及首輪決賽戰況外，還會直擊眾學員的訓練及成長過程，以及6大助教 Aeren（文凱婷）、Archie（冼靖峰）、Hugo（黃奕斌）、Kaitlyn（林君蓮）、Lolita（蔡愷穎）及 Rock（何晉樂）調教 18 位參賽者的實況，讓觀眾對參賽者及助教均能有更深入了解。

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即時上台應戰

18位參賽者當中，由於Dance Group獲得小組比賽第一名，故此6位成員Aster（劉芷君）、Crystal（梁善知）、Haily（梁栩寧）、Charlotte（繆昀希）、Jasmine（冼奕瑜）及 Tate（伍梓瑜）均可直入 10 強決賽。

餘下4個名額，除了會根據其餘兩組參賽者小組比賽中的表現外，12人之前「盲聽」考核的成績亦會計算在內，故此誰人最終彈出仍是未知之數。

而決賽最後4強名額將於比賽期間即場公布，故所有參賽者均需事先準備好決賽歌曲，以備隨時被叫上台應戰。

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製作組今日公開了 18 位參賽者的備戰參賽歌，名單如下（排名不分先後）：Aster《我輸不起》、Charlotte《跳舞街》、Crystal《愛情陷阱》、Haily《囍帖街》、Jasmine《真話的清高》、Tate《願》、 Caitlin 楊秉頤《Hopelessly Devoted To You》、Elsa 劉芷晴《真話的清高》、Kiele鄧曉殷《If I Ain’t Got You》、Nicole 張嘉悅《下一站天后》、Vici 莊殷玥《假如》、Breman張鍩民《飛花》、Isabel 黃可琳《交換溫柔》、Jeffery 陸卓謙《一生中最愛》、Kingsley 虞浚圻《明年今日》、Luffy 張靖風《我不如》、Ricky 童文《戀愛預告》、Vincent 夏政《時間都去哪兒了》。

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選唱《真話的清高》

雖然只有18首參賽歌，但已有2人同時選唱炎明熹《真話的清高》，足見歌曲受歡迎程度。

決賽開始不久，即有參賽者憑藉超強跳唱表現、贏得全場4位評判一致好評，有評判更直指「無懈可擊」。

據知該名參賽者之前表現一直未算十分突出，如今突然跑出絕對有能力威脅大熱門 Aster成最強黑馬。

狹路相逢展舞鬥

除決賽部分，第3集的直擊花絮片段亦相當有睇頭，其中一幕Dance Group與 Vocal Group「狹路相逢」後展開舞鬥的環節更是精彩非常。

率先展開對決的，是事前已贏盡焦點的Aster與Vici，片段所見熱門指數與日俱升的Aster全程信心十足，不過Vici亦唔輸蝕，跳起舞上來似模似樣，更一度將 Aster逼至「絕地」。

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即興Battle騷實力

最終Aster以一招「大腳屹起」與「一字馬」成功收服失地，令這場即興的Battle更添睇頭；另一亮點則是Crystal原來身手一點也不輸Aster，Battle期間更出奇不意使出一招超級無敵側手翻，令全場人士為之嘩然。

其實Aster、Vici及Crystal之所以如此信心十足，全與三人相似的背景有關。

雖然3人年紀小小，但原來不但同時「周身刀」，且比賽經驗豐富兼獲獎無數，堪稱「比賽女王」！

更巧合的是，Aster與Vici曾於2021年舉行的《擁抱愛慈善歌唱比賽》中同台，兩人分別奪得「最具演藝潛質獎」、「最具台風獎」以及「最上鏡獎」、「青少年組冠軍」，實力不容忽視。到底今次Vici最終能否鍊贏一眾勁敵、擠身十強再度在台上與Aster一決高下？