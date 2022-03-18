【提早暑假】每日溫習一科只做一個題型 校長媽媽7大問題引導兒子設學習目標

▲ 鄭家寶校長分享自己與兒子設立學習目標心得。

行政長官在2月22日公布會調整學校本學年的暑假安排，將原本在7、8月的假期提前至3、4月。這個不似預期的特別假期長達5至7個星期，一般暑假家長們都會把孩子的活動排的滿滿的，又可以帶孩子到外地開開眼界。可是這個特別假期，出不了國，離不了港，甚至出不了家門。

筆者收到不少教育中心的假期班資料，但孩子們平日上網課也太累了，不如讓小眼睛稍作休息。筆者跟家中的小子約法三章，這個悠長假期可以不上網課，可是要符合3個要求：



1. 為下學期的學習做好準備；



2. 每天只能看2小時電子屏幕；



3. 每個星期要報告一次「學習進步表現」。

孩子聽到後第一時間答應，也享受了一個星期的自由，當第一次報告學習進步成果時就知道糟糕了，因為平日除了做網上功課，就只有20分鐘自由看視頻的時間，現在一下子有2小時自由，當然開心得飛上天。到了第一次報告時，就只是流水帳地說了一個星期寫過甚麼功課，看過甚麼書……

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這時筆者才說明細則，「學習進步表現」是由不懂或者似懂非懂變成完全懂，2小時電子屏幕時間是讓他在網上找資料自己學習。可能大家會問，為何不一開始就跟孩子說明白，浪費了一個星期。因為筆者要孩子「學問」，也要他知道如何讓自己「進步」。

也許大家都用過SMART TARGET，我學校也有用，也教家長用，可是這次假期，筆者用一下問題引導孩子：

我要做什麼？

為什麼要做？

怎樣可以做到?

現在距離目標多遠？

過程中會遇到甚麼困難？

怎樣堅持下去？

做到後如何獎勵自己？

筆者每日只要求孩子溫習一科，每次也只做一種題型，可是每次都問孩子以上的問題，問到他能自動自覺、自問自答，目的是把這種思維內化。讓我跟大家分享過去一個星期的例子：

孩子在翻閱老師未教的英文書，他發現Present Tense, Present Continue 和 Past Tense 是他似懂非懂的東西，於是決定了這個星期就要把這東西搞清楚。(我要做什麼？)因為他知道現在搞明白了，到上課的時候就容易掌握，甚至可以幫忙老師教其他小朋友。(為什麼要做？)於是他就到Google搜尋Present Tense, Present Continue 和 Past Tense，看了半天，他認為自己明白了。

(怎樣可以做到?)於是媽媽就給他寫了幾道題目，看看是真的懂了，還是裝懂。(現在距離目標多遠？)之後他發覺做Present Tense的題目時偶爾會漏看了主語是否He, She, It。(會遇到甚麼困難？)結果他堅持了3天，因為如果他給媽媽開出條件能答對10道題目就可以玩半小時的Switch遊戲。(怎樣堅持下去？做到後如何獎勵自己？)

最後，他答對了8題，也跟爸爸媽媽玩了大半小時的Switch遊戲。在每星期的學習進步匯報時，也很自信而且具體地說出有甚麼由不懂變懂。儘管孩子跟最終的目標有一點點的距離，但筆者希望他對自己的學習更有自信，反正過了一個月後，也許孩子會遺忘了部分的知識，何不讓他有美好的回憶。因為筆者相信他已經建立了自我學習的技巧，再學也就有把握，他自己也有信心能學會。

筆者這兩個星期做的實驗，希望在面授課堂時跟學校的孩子和家長再分享。

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