【外傭曠工】外傭曠工被炒後索賠機票一個月糧　藍海寧怒斥：欺人太甚

▲ 外傭曠工被炒，反向僱主索償。

大約五個月前，我曾在本欄分享自己替一位長輩找女傭，僱傭公司推薦一位斷約女傭，樣子清純的她一臉委屈地告訴我，前僱主以疫情嚴峻為由，已經半年沒讓她放假外出，她實在受不了，所以自行斷約。我半信半疑，但基於她態度誠懇，又能操良好的廣東話，正適合不諳英語的長輩，於是跟她簽約。

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工作簽證批出後，就在上班的第一天，她玩失蹤，電話不接，人影無蹤。二十四小時後，我報警處理，她方現身。說她很累（她去了做黑工洗碗），需要休息幾天才上班，事前卻沒跟僱主商量。她擅自曠工，臉無悔意，毫無責任心與誠信，長輩大怒，馬上辭退她。

沒料到該女傭竟跑去領事館投訴，要求長輩賠償她一個月的代通知金，還要付她機票和交通費。她不曾上班，還未踏進僱主的家，擅自曠工，竟斗膽要求賠償？

我當然不會就範，馬上寫電郵和寫信到香港入境處，強烈要求取消她的工作簽證，以免禍害其他港人僱主。

平靜了四個月，上周，勞工處勞資關係科的職員找我，原來該女傭向勞工處尋求幫助，當然是要求賠錢。

我百思不得其解。作為一個依足程序申請、守法守例的僱主，被外傭欺騙愚弄，蝕了一萬五千元的中介費、工人驗身和種種費用，犯錯的是外傭，為何仍要僱主賠錢？道理何在？天理何在？

我致電入境處了解為何竟容許該連續兩度斷約的女傭留港，繼續欺詐其他僱主？我們前後寫了四封投訴信，入境處主任解釋他們會慎重嚴肅處理斷約工人的工作簽證申請，一般帶着投訴紀錄的外傭都「無得留低」。

原文刊於《經濟日報》收費專欄「雲海漫遊」，原題為「欺主太甚的外傭」。

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