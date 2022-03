居家自備抗疫包！中招成常態？附自救5式及疫後補身3寶

本港每日新增個案數以萬計,中招人數眾多,無論在隔離營抑或居家隔離的人士,都等不到政府的抗疫物資包,那應如何自救?幸未中招的家庭,又需預備甚麼抗疫裝備?除了糧食、消毒用品和藥物外,還需要自備疫後的補品,調理身體,「疫後補身」成康復者最關心議題。以下為大家推介三大自救補身良品,教你中招後如何恢復元氣!



抗疫五式自救法



與其等政府的抗疫物資包,不如自備居家抗疫包,更實際。首先,家裏要儲存足夠的糧食,如即食面、罐頭等,記得千萬別盲搶和囤貨,避免造成物資浪費;第二要準備三大藥物看門口,包括止痛退燒藥、收鼻水藥、咳藥等,萬一不幸中招,而症狀較輕的話,也可自救;第三當然要勤洗手和清潔消毒家居,過往也有不少中招家長,靠每日不停消毒清潔,成功避免同住兒童感染。第四是中招後一定要多喝水,避免身體出現脫水情況。第五是復原後的營養補充,中招後大傷元氣,需要補充足夠營養素提升抵抗力,有助於恢復健康狀態。

常備自救三寶增強免疫力



大家平日除可從食物中獲得營養外,亦可以選擇透過一些營養補充品來補身。以下自救三寶適合男女老幼,可以幫助提升免疫力,同時調理身體,有助促進病後復原。尤其是中招過後,想真正打敗病菌需依賴自身免疫系統,因此增強免疫力絕對不容忽視。

一、五色靈芝——有助提升4倍免疫力*



近年已有不少研究和實驗證明五色靈芝具雙向免疫調節功能,當中含有靈芝多醣、靈芝酸、靈芝三萜等,持續服用不但有助恢復免疫功能,更特別有助免疫系統低下、過剩或不穩者改善其情況,使免疫失衡情況等都得到紓緩。據《神農本草經》記載,不同顏色的靈芝有不同功效,赤芝和紫芝能補心益氣;青芝補肝;黃芝補脾;白芝補肺;黑芝養腎,如果同時攝取五類六種靈芝,可以使五臟健康,有效提升免疫。



而且一般藥材舖也有售賣原型靈芝,若不想處理極繁複的烹製步驟,坊間有不少可以已磨製成靈芝粉末的健康產品,更加方便。購買時,市民應選購良好信譽的大型品牌,更加安全放心。

二、素滴雞精——螺旋藻抗氧抗炎



別以為滴雞精只適合女士飲用,這款「素」滴雞精由純天然植物及超級食物提煉而成,無添加抗生素、不含雌激素,適合男女老幼,甚至3歲以上小朋友都可以飲用。一包可以補充優質蛋白、維他命B和纖維,有效增強免疫,照顧腸道。尤其居家抗疫期間,有機會買不到菜或者新鮮肉,此時可以考慮將素滴雞精加入食物吸收,全家人足不出戶也能夠攝取肉類及蔬菜營養,幫助身體恢復。



素滴雞精當中更含抗疫抗炎的超級食物「螺旋藻」,有助增強免疫力,美國研究期刊曾有報導自 疫情出現以來,已有多篇研究出版物報導了食用螺旋藻來控制這種病菌^,而且許多研究人員已經證明,螺旋藻可以用作抗氧化劑和抗炎劑。

三、維他命C——活化免疫系統



根據政府機構標準,一般成人每天應攝取不少於45毫克的維他命C。基於人體沒法自行合成維他命C,因此可從平日進食蔬果來攝取,如;奇異果、甜椒、士多啤梨等,可幫助活化免疫系統,維持身體健康,同時有助人體吸收鐵質及抗炎。如未能從食物中攝取足夠的維他命C,則可透過坊間的維他命C補充品來補給。



*本港大學2004年報告,服用五色靈芝後72小時,白介素提 升4倍。

^Carbone DA, Pellone P, Lubritto C, Ciniglia C (2021) Evaluation of Microalgae Antiviral Activity and Their Bioactive Compounds. Antibiotics (Basel), P. 10.

(特約)