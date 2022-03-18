居家自備抗疫包！中招成常態？附自救5式及疫後補身3寶

本港每日新增個案數以萬計，中招人數眾多，無論在隔離營抑或居家隔離的人士，都等不到政府的抗疫物資包，那應如何自救？幸未中招的家庭，又需預備甚麼抗疫裝備？除了糧食、消毒用品和藥物外，還需要自備疫後的補品，調理身體，「疫後補身」成康復者最關心議題。以下為大家推介三大自救補身良品，教你中招後如何恢復元氣！



抗疫五式自救法



與其等政府的抗疫物資包，不如自備居家抗疫包，更實際。首先，家裏要儲存足夠的糧食，如即食面、罐頭等，記得千萬別盲搶和囤貨，避免造成物資浪費；第二要準備三大藥物看門口，包括止痛退燒藥、收鼻水藥、咳藥等，萬一不幸中招，而症狀較輕的話，也可自救；第三當然要勤洗手和清潔消毒家居，過往也有不少中招家長，靠每日不停消毒清潔，成功避免同住兒童感染。第四是中招後一定要多喝水，避免身體出現脫水情況。第五是復原後的營養補充，中招後大傷元氣，需要補充足夠營養素提升抵抗力，有助於恢復健康狀態。

常備自救三寶增強免疫力



大家平日除可從食物中獲得營養外，亦可以選擇透過一些營養補充品來補身。以下自救三寶適合男女老幼，可以幫助提升免疫力，同時調理身體，有助促進病後復原。尤其是中招過後，想真正打敗病菌需依賴自身免疫系統，因此增強免疫力絕對不容忽視。

一、五色靈芝——有助提升4倍免疫力*



近年已有不少研究和實驗證明五色靈芝具雙向免疫調節功能，當中含有靈芝多醣、靈芝酸、靈芝三萜等，持續服用不但有助恢復免疫功能，更特別有助免疫系統低下、過剩或不穩者改善其情況，使免疫失衡情況等都得到紓緩。據《神農本草經》記載，不同顏色的靈芝有不同功效，赤芝和紫芝能補心益氣；青芝補肝；黃芝補脾；白芝補肺；黑芝養腎，如果同時攝取五類六種靈芝，可以使五臟健康，有效提升免疫。



而且一般藥材舖也有售賣原型靈芝，若不想處理極繁複的烹製步驟，坊間有不少可以已磨製成靈芝粉末的健康產品，更加方便。購買時，市民應選購良好信譽的大型品牌，更加安全放心。

二、素滴雞精——螺旋藻抗氧抗炎



別以為滴雞精只適合女士飲用，這款「素」滴雞精由純天然植物及超級食物提煉而成，無添加抗生素、不含雌激素，適合男女老幼，甚至3歲以上小朋友都可以飲用。一包可以補充優質蛋白、維他命B和纖維，有效增強免疫，照顧腸道。尤其居家抗疫期間，有機會買不到菜或者新鮮肉，此時可以考慮將素滴雞精加入食物吸收，全家人足不出戶也能夠攝取肉類及蔬菜營養，幫助身體恢復。



素滴雞精當中更含抗疫抗炎的超級食物「螺旋藻」，有助增強免疫力，美國研究期刊曾有報導自 疫情出現以來，已有多篇研究出版物報導了食用螺旋藻來控制這種病菌^，而且許多研究人員已經證明，螺旋藻可以用作抗氧化劑和抗炎劑。

三、維他命C——活化免疫系統



根據政府機構標準，一般成人每天應攝取不少於45毫克的維他命C。基於人體沒法自行合成維他命Ｃ，因此可從平日進食蔬果來攝取，如;奇異果、甜椒、士多啤梨等，可幫助活化免疫系統，維持身體健康，同時有助人體吸收鐵質及抗炎。如未能從食物中攝取足夠的維他命C，則可透過坊間的維他命C補充品來補給。



*本港大學2004年報告，服用五色靈芝後72小時，白介素提 升4倍。

^Carbone DA, Pellone P, Lubritto C, Ciniglia C (2021) Evaluation of Microalgae Antiviral Activity and Their Bioactive Compounds. Antibiotics (Basel), P. 10.

（特約）