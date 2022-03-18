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【齊心抗疫】區瑞強搞慈善音樂會籌款 帶歌手落區逐家逐戶派防疫用品

健康 15:37 2022/03/18

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近日，我肥碌有大量朋友頻頻起動。做乜？唱吓歌仔先--你派我派個個派﹗

香港有心人之多，未到「有事發生」時，你不會知。一旦「出事」，立即出現「八方支援」。

抗疫，必須萬眾一心。但因太多人有需要，而近日物流業做到暈陀陀，所以，無論中央或私人送出的抗疫物資，不少滯留貨倉，未能及時交到需要者手上。

點搞？中央兩會後，一再叮囑各路議員快快「做嘢」，將一切物資盡早散落區，入屋邨入住戶。

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小弟身邊，不少老友也非常積極，表表者有兩位，一為關則輝，剛剛由恒隆集團退休，作為大公關，當然要建立公司關愛社會形象。於是，臨離公司前幾日，仍組織大量同事將醫療用品包好，齊齊操到各區低收入家庭派發。

另外，經典歌手、永遠長青的民歌王子區瑞強，也一盡綿力（佢自己形容），發動圈中人脈關係，決定四月一日及八日搞兩場綫上慈善音樂會，籌募經費購買防疫用品，再帶埋N咁多歌手落區逐家逐戶派派派。

以Albert的人際關係號召歌手，當然一呼百應。首先兩位「大姐大」葉麗儀及陳潔靈率先報名，其他年輕歌手也陸續舉手排隊。

「碌Sir，呢兩個音樂會有三大目的：一、籌款送物資；二、為香港人打氣，灌輸正能量，攜手同心對抗疫情；三、為部分無工開的樂手提供收入機會﹗」

科技真好，令演唱會可即時透過網上全球播放，天涯若比鄰。大家屆時可在直播中點唱，歌手即場演繹。詳情？到Albert Au臉書瞄瞄啦﹗

全文刊登《經濟日報》，原題是：「區瑞強號召派派派

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撰文 : 曾智華

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