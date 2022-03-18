【醫療科技】東華學院獲贈兩部VR解剖儀器　以助提升學習興趣

▲ 學院獲贈的「BodyMap虛擬實境解剖學教學應用系統」，可供16位學生同時一起實習。（學院提供）

東華學院近日獲東華三院辛丑年董事局捐助108萬元，為虛擬實境中心添置兩部全新虛擬實境儀器，以協助學院進一步優化人體解剖及生理學課程教學設施，推動護理及輔助醫療學科教學課程發展。

兩部儀器分別為「虛擬實境教學解剖台」及「BodyMap虛擬實境解剖學教學應用系統」，設於學院京士柏校舍馬錦燦紀念大樓9樓虛擬實景中心。

東華學院校長陳慧慈表示，近年虛擬實境（virtual reality，簡稱VR）、擴增實境（augmented reality，簡稱AR）等科技廣泛應用於醫療教育，學院將繼續把這些創新科技元素融入醫療護理學科內，藉此提高學生參與度、動機及學習效益，並會透過研究去了解其學習成效，並感謝東華三院為學院提供多方面支持，以助提升教學質素。

東華三院辛丑年校董會主席譚鎮國亦表示希望所捐贈的設備能幫助東華學院學生提升學習興趣，更好地掌握嶄新科技的應用，培訓出更優秀醫護人才，應付未來社會挑戰。

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責任編輯：馮琪雅