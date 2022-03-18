【詐騙貸款】涉假銀行文件詐騙「百分百擔保特惠貸款」逾2.8億元　2犯罪集團共38人被捕

▲ 警方檢獲相關證物。（警方 fb）

因應疫情影響，為紓緩中小企營運壓力，政府自2020年推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。警方再發現有2個犯罪集團利用虛假銀行月結單、財務文件等虛報公司營業額，向多間銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，涉案金額超過2.8億元，並拘捕38人涉干犯「串謀詐騙」罪，包括集團主腦及骨幹，部分人屬家人關係。

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察羅奕鵬表示，中小企申請相關貸款的資格，包括公司在疫情下營業額下跌30%或以上，所得貸款額以公司支出，即與人工、租金掛勾，支出愈高、所得貸款愈高，最高為600萬元。警方留意到，有多間公司疑似提交虛假銀行文件，訛稱營業額下跌以符合申請資格，並跨大薪金支出以獲得大額貸款。

經調查，商罪科發現有2個集團用不同手法，向多間銀行騙取貸款。集團中聲稱為公司董事的人，平均以2至3間公司的名義，向多間銀行提交共提交80次申請，涉案金額逾2.85億元。其中一個涉案集團，利用同一間銀行的月結單為，再以修圖技術更改銀行帳戶號碼、公司名稱、日期及交易紀錄等，營造營業額在疫情間大幅下降的假象，同時配合虛假強積金供款紀錄，訛稱以高薪聘請多名員工，藉此將貸款額推升至最高。

另一詐騙集團則提交公司財務報表，但報表由申請人「自我核實」，同樣上用虛假強積金供款紀錄。警方比對供款紀錄後，發現相關成員同時受聘於多間公司，其中一名被捕者更聲稱同時受僱於22間公司，兼為3間公司的貸款申請人，半年間的總薪金收入共約121萬元。

警方於是展開行動，連日共搜查全港超過90處地方，包括53間涉事公司、被捕人士住所及辦公室等，檢獲涉案文件及電腦等，拘捕22男16女，年齡介乎27至74歲，包括集團主腦及骨幹成員，亦傀儡員工等，部分人屬家人或朋友關係。

警方成功阻截當中逾1億元資金批出，並凍結集團成員銀行內逾700萬元資產，並會就各人名下總值3,700萬元的物業作財富調查，考慮申請凍結或充公。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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責任編輯：蘇文軒