【第五波疫情】新增20,082宗感染病例 兩個多月逾一百萬名港人染疫【不斷更新】

▲ 新增20,082宗感染病例，兩個多月逾一百萬名港人染疫。

第五波疫情嚴峻，確診數字持續破萬。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（18日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。本港今增宗個案，其中7,966宗經核酸檢測確診，餘下12,116宗經快測陽性呈報平台呈報。在第五波疫情期間，總確診人數逾100萬宗，其中666,048宗經由核酸測試驗出； 338,265宗經由快速測試驗出。

【17：06】

劉家獻表示，以往長者染疫後通常會送往醫院，惟今波疫情病人眾多，需要分層分流，醫院病床需要留給重症病人。

【17：00】

網上流傳內地醫護與香港醫護合作的工作分配表，當中被指有分工不均情況。劉家獻指，內地援港醫療隊已經展開在亞博館的醫療工作，早前內地首批資深護理主任和醫管局護士團隊在初期演練時，因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定了分工計劃及進行壓力測試。現時，內地及香港護理團隊已完成對接討論，雙方達成共識，會一起負責臨床護理工作，香港醫護團隊會與內地團隊並肩工作，共同為香港病人提供專業醫療和護理服務。

【16：50】

被問到有老人科醫生稱亞博館資源錯配，長者需要照顧多於醫療支援。劉家獻表示，第五波疫情下多了長者染疫，同意醫生稱長者需要更多的照顧，所以醫管局轄下的亞博館有1000張病床，為加強照顧長者現時只有接收200多位病人，相信有中央援港醫療隊幫助下，能增加照顧能力。

【16：40】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增10間院舍出現確診個案，涉3間安老院舍及7間殘疾院舍，涉89名院友及47名院舍員工（詳情即看：【下一頁】）。

【16：35】

本港今增宗個案，其中7,966宗經核酸檢測確診，餘下12,116宗經快測陽性呈報平台呈報。在第五波疫情期間，總確診人數逾100萬宗，其中666,048宗經由核酸測試驗出； 338,265宗經由快速測試驗出。

本港今新增7,966宗核酸檢測確診個案，有1,279宗由醫院管理局確診；有1,383宗由公共衛生化驗處確診；其餘5,304由私人化驗所或者其他化驗所確診。

在基因分析方面，於衞生防護中心化驗的1,383宗個案中，沒有L452R的個案，260個樣本為omicron，其餘未知。

今日確診個案中有3宗輸入個案，2越南由抵港，1人由印尼抵港。

【16：30】

食物及衞生局副局長徐德義表示，雖然近期確診數字回穩，但仍然處於高水平，故市民不能掉以輕心，仍要避免社交活動及跨家庭聚會。在第五波疫情期間，總確診人數近百萬人，本港醫療系統承受巨大壓力，徐德義感謝中央派出醫療隊伍支援本港。（詳情即看：【下一頁】）

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責任編輯：TOPick港聞組