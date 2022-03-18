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【4區污水陽性】約12萬名居民獲快測包　涉東區山翠苑、觀塘區麗晶花園

社會 15:31 2022/03/18

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（陳國峰攝）

本港疫情持續，多區繼續驗出污水陽性，顯至地區有隱性傳播。政府今日（18日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，4區多個屋苑疑有隱性染疫患者。

政府指，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（19日）起陸續向以下地點約12萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共逾12萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 觀塘區 — 麗晶花園及彩德邨
  • 東區 — 興華（一）邨、興華（二）邨、山翠苑及景翠苑
  • 屯門區 — 大興花園第一期、大興花園第二期及大興邨
  • 葵青區 — 長康邨、長青邨、青盛苑及青俊苑

公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽以下網頁，同時使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。

進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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