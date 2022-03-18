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【奧斯卡2022】Now TV頒獎禮前席播11套入圍電影　欣賞古天樂監製動畫

娛樂 16:07 2022/03/18

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NowTV將播映11套臭斯卡入圍作品。

第94屆奧斯卡金像獎（94th Academy Awards） 將於香港時間3月28日（星期一）上午9時於洛杉磯舉行，Now TV在頒獎禮前席，讓大眾重溫11套提名作品。

當中包括獲得10項提名的科幻鉅製《沙丘瀚戰》（Dune）、由古天樂擔任執行監製並角逐最佳動畫的《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs the Machines）等。

於Now TV HBO GO自選點播及Now影視點播站上架的《沙丘瀚戰》，改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）的暢銷小說系列《沙丘魔堡》，這套名著已是第二次搬上大銀幕，可說是星際科幻原祖級經典。

韋史密夫以傳記式電影問鼎影帝。

《星戰》特效大師助陣

為呈現科幻浩瀚場景，拍攝在多個地方進行，包括約旦的Wadi Rum、挪威的Stadlandet及阿布扎比。

導演還邀請《星球大戰》（Star Wars）特效大師Dan O'Bannon為電影負責電腦特效。所以《沙丘瀚戰》除了榮獲提名最徍電影及最佳改編劇本外，並獲多個技術獎項提名。

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影帝大熱韋史密夫

《王者世家》（King Richard）是改編網壇傳奇威廉斯姊妹（大細威）之父理察威廉斯（Richard Williams）的傳記式電影。

這位父親以畢生心血把莎蓮娜（Serena Williams）和維納絲（Venus Williams）推向大滿貫冠軍，攀上世界顛峰。飾演理察威廉斯的韋史密夫（Will Smith），成功演活嚴父暖爸，演出耀眼，絕對有機會問鼎影帝寶座。

古天樂闖入奧斯卡爭奪最佳動畫

由古天樂擔任執行監製的動畫《一家人大戰機械人》，是以家庭為主軸的科幻歷險故事。古監製希望藉著故事提醒大家要珍惜與一家人相處的時間，今次獲得最佳動畫獎提名，大家可於奧斯卡前先欣賞古仔的監製功力！

Kristen Stewart憑演出《史賓沙》角逐影后，

影后大熱姬絲汀史超域

另外，還有兩套角逐最佳動畫獎的《奇幻魔法屋》（Encanto）以及《盛夏友晴天》（Luca）。

此外，姬絲汀史超域（Kristen Stewart）憑演出《史賓沙》（Spencer）角逐影后，她成功演譯出英國已故的戴安娜王妃在華麗外表下渴望自由的心態。

至於角逐最佳紀錄片的《筆如發火》（Writing with Fire），講述生於印度Uttar Pradesh的女記者如何在男性主導的雜亂新聞格局中，努力追求真相，報導警方失職、以及為種姓制度受害者發聲及揭露性暴力事件。

另外還有《007：生死有時》（No Time to Die）、《四個好日子》（Four Good Days（、《爆機自由仁》（Free Guy）及《GUCCI名門望族》（House of Gucci），合共11套提名作品。

撰文 : TOPick柴犬出動

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