【婚姻經營】爸媽吵架兒子哭泣驚離婚 Esther Chu：疫情疲倦要騰出空間滋潤婚姻

▲ 婚姻是絕對需要經營的，要刻意培養，好像植物一樣。

我們會計劃子女學業、我們會計劃如何儲蓄、我們會計劃家庭假期，卻可能沒有想過要計劃如何經營大家的婚姻？有些人說，感情應該順其自然，意思是讓關係隨着時間自由地發展，不需作什麼特別刻意或勉強的事情去維持。

對我來說，或許拍拖的觀察時期，順其自然還行得通的，因為要看清對方的真我，才可考慮是否繼續行下去。如果為了討好對方而刻意改變，始終那個不是真正的本人，婚後不久，當浪漫的安多芬用完，真我便會原形畢露了，貨不對辦，問題便會出現了。

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然而，婚姻是一個誓盟，至少大家必須在結婚儀式起誓，才能成為法律上的合法夫婦。誓盟是一個決定，一個合約，不是食生菜，夫婦需要在婚姻生活中刻意地持守這個承諾的。

上星期，我和丈夫有些意見不合，在車上激烈討論，大家都有點火氣不肯退讓，當時小兒子也在車內，他問我們是否嗌交，我們默不作聲，兒子也不敢問下去。

返到家裏，我和丈夫立即回房間處理還未完結的拗撬，其實是小事一宗，冷靜後大家都原諒對方，並打算安撫剛才相當無奈的小兒。怎料一出房間，看見小兒躺在沙發哭泣，我問他發生什麼事情？

他抽搐地說：「我好驚你哋會離婚！」

離婚？我們從來都沒有提及離婚？為何他會有這個印象呢？

小兒對我說：「我睇電視，嗰啲夫婦嗌交就會離婚！」

從沒有想過電視劇情節會對孩子有這樣的影響，或許我們不夠嗌交（我們實在很少在子女面前爭執），所以發生爭執對小兒來說是大件事，而離婚對於這一代也普遍會發生的，至少會經常在電視情節出現。

我實在不想電視劇集教導兒子什麼是婚姻，於是對兒子解釋：「剛才我哋係嗌交，但係大家傾番原諒咗大家啦！其實唔係嗌交就會離婚，嗌完交最緊要和好，我哋好返啦。結婚嘅時候，我哋應承咗大家，無論發生乜嘢事都唔會分開，梗係唔會離婚啦，應承咗嘅嘢就要做，呢個叫做承諾，你第時結婚都需要堅守呢個誓言！」

兒子見我們和好了，明白我們不會分開，立即安心，9秒9走去玩他的Pokemon。

這事之後，我們發現最近因疫情需要作出的各種轉變和安排，令大家都很疲倦，亦沒有許多一起輕鬆的時間，才會為些小事爭執。所以決定要多騰出一些時間給大家，才可滋潤我們的婚姻。

婚姻是絕對需要經營的，要刻意培養，好像植物一樣，如果沒有定期施肥，是不會常綠的。如果你相信婚姻是一生一世，就不要那麼順其自然了，要計劃如何持守大家的誓言，婚姻才會長青。

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