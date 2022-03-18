【援港醫護】內地醫護24小時輪班當值連續工作4小時　醫管局：沒有入住迪士尼酒店

▲ 來港支援抗疫的內地援港醫療隊，已展開在亞博館社區治療設施的抗疫工作。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，數百內地醫護陸續抵港支援抗疫，網上流傳內地醫護與香港醫護合作的工作分配表，當中被指有分工不均情況，引起內地網民不滿。詳情即看：【下一頁】行政長官林鄭月娥亦回應事件，指外人不應只就一張流傳的分工紙作評論。詳情即看：【下一頁】

醫管局表示，來港支援抗疫的內地援港醫療隊，已展開在亞博館社區治療設施的抗疫工作。雙方早前積極協商，務求盡快開展互相協作共同為病人提供服務。早前內地首批資深護理主任和醫管局護士團隊在初期演練時，因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定了分工計劃及進行壓力測試。現時，內地及香港護理團隊已完成對接討論，雙方達成共識，會一起負責臨床護理工作，香港醫護團隊會與內地團隊並肩工作，共同為香港病人提供專業醫療和護理服務。

發言人強調，所有醫護人員都是本著救死扶傷的天職為病人服務。香港和內地的醫療團隊會按照既定的臨床運作安排編配人手當值，雙方合作無間，互相配合。內地援港醫療隊的成員以閉環式管理，經專車直接由酒店送到社區治療設施，穿著合適個人防護裝備後，會直接進入治療區內連續工作約4小時，期間不會轉換工作崗位、飲食或休息。成員完成工作離開治療區後，會按內地援港醫療隊的安排另作編配。內地援港醫療隊跟香港醫療團隊一樣，會24小時於社區治療設施輪班當值。

醫管局感謝內地援港醫療隊來港協助抗疫，會盡力協調醫療隊在港的生活及配合國家的抗疫安排，包括住宿、工作、飲食配套等。醫管局已為醫療隊成員安排合適的酒店住宿及往來亞博館的專用交通，醫療隊成員現時沒有入住迪士尼渡假區的酒店。由於在亞博館工作的人員數目大幅增加，亞博館內已相應增設了配套設施，例如更衣、休息及員工後勤設施供工作人員使用。

醫管局重申，來港參與抗疫的內地援港醫療隊成員，都是本著支援香港病人的熱誠到港提供協助。醫管局對中央及內地援港醫療隊每一位成員衷心致謝，感謝他們在公立醫院最困難的時刻，伸出援手，共同救治香港的病人。醫管局沒有向醫療隊成員支付薪酬，又指抗擊疫情是現時最重要的任務，這項重要任務必須倚靠團隊協作、無分你我才能完成。

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記者：黃穎津